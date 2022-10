NRJ Mobile affiche son forfait 50 Go à 9,99 euros même après la première année

Ce forfait 50 Go NRJ Mobile est à prix canon – Photo de Charlotte May provenant de Pexels

NRJ Mobile baisse le prix de son forfait 50 Go de 5 euros. Au lieu de 14,99 €/mois, il est en ce moment proposé à 9,99 €/mois pour les nouveaux clients qui y souscrivent jusqu’au mardi 25 octobre.

Ce tarif (déjà attractif) n’est pas voué à augmenter au bout de la première année, ce qui vous permettra d’économiser sur une plus longue durée, sans pour autant vous priver de vos divertissements favoris.

Avec son enveloppe data de 50 Go, ce forfait NRJ Mobile vous permet de surfer et streamer tranquillement sur votre mobile. L’offre inclut aussi 10 Go de data utilisables depuis Europe et DOM. À ceux-ci s’ajoutent les appels et SMS/MMS illimités que vous pouvez profiter en France métropolitaine et depuis les zones Europe et DOM.

Notez que NRJ Mobile s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom pour son forfait mobile, lequel est sans engagement.



En résumé, voici ce qu’il y a à retenir de cette offre NRJ Mobile :

50 Go d’internet en 4G en France métropolitaine ;

10 Go d’internet en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau Bouygues Telecom ;

Sans engagement et sans condition de durée ;

Carte SIM triple découpe à 10 euros ;

Offre valable jusqu’au 25 octobre 2022.

Un forfait 50 Go ne vous suffit pas ? Voici les forfaits maxi data disponibles en promo chez NRJ Mobile jusqu’au 25 octobre :

Forfait sans engagement 100 Go à 12,99 €/mois même après la première année ;