Nubia Red Magic 6 : premier aperçu du smartphone gaming haut de gamme

Parmi les fabricants de smartphones gaming, Nubia est probablement celui qui va le plus loin au niveau des caractéristiques techniques de ses smartphones. Deux nouveaux Nubia Red Magic 6 seraient en préparation, et nous avons déjà un aperçu de ce à quoi ressemble l’un d’eux.

Les deux futurs flagships devraient succéder directement aux Nubia Red Magic 5S et Red Magic 5G de 2020, qui avaient déjà mis la barre très haut.

Nubia Red Magic 6 Pro – Crédit : DuanRui / Twitter

Nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer le Nubia Red Magic original, un smartphone pour joueurs de ZTE. À l’époque, celui-ci était une excellente alternative aux autres smartphones gaming de Razer, Black Shark ou encore ASUS. Nubia ne se contente pas de produire des téléphones, puisque nous avions pu voir la Nubia Alpha, une montre connectée comme on n’en avait jamais vu.

Aujourd’hui, un premier aperçu du smartphone a fuité sur Weibo. On peut découvrir un nouveau design au dos du téléphone. Celui-ci comprend 3 caméras, le logo Red Magic, mais également le logo de Tencent Games. Il s’agit du plus grand vendeur de jeux vidéo au monde et l’une des entreprises les plus rentables de Chine, qui détient notamment des jeux comme League Of Legends, ainsi qu’une partie de Fornite et PUBG.

Au milieu du smartphone se trouve un « X » en métal qui semble ressortir légèrement du téléphone. À ses extrémités, on peut voir de larges grilles de ventilation. Cela laisse penser que Nubia a décidé de conserver le ventilateur des versions précédentes pour refroidir le smartphone.

Que sait-on du Red Magic 6 de Nubia ?

Il y a quelques jours, l’organisme de certification 3D a certifié deux smartphones différents, dont un avec une batterie de 4500 mAh et une recharge rapide de 66 W, et un autre avec une recharge rapide de 120 W. Ce dernier a été officiellement confirmé par Nubia sur sa page officielle. Le célèbre leaker Digital Chat Station a déclaré qu’une telle puissance permettra au smartphone de se recharger complètement en seulement 15 ou 20 minutes.

On sait que le Black Shark 4, un de ses concurrents principaux, disposera également de caractéristiques techniques similaires. Cependant, l’ASUS ROG Phone 5, lui, devra se contenter d’une recharge rapide de 65 W, mais pourra se vanter de son énorme batterie de 6000 mAh.

Le Nubia Red Magic 6 devrait être propulsé par le récent Snapdragon 888 de Qualcomm. Celui-ci sera épaulé comme sur les versions précédentes par 16 Go de RAM. À l’avant, on pourrait retrouver un écran AMOLED compatible avec un taux de rafraîchissement d’au moins 144 Hz.

Source : DuanRui