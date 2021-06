NVIDIA annonce l’arrivée des cartes graphiques RTX 3080 Ti et 3070 Ti à partir du 3 juin

Les deux nouvelles cartes RTX prendront en charge toutes les technologies de ray-tracing, DLSS et Reflex de Nvidia. Plus de 50 jeux prennent désormais en charge le DLSS (Deep Learning Super Sampling), qui permet d’améliorer les performances des jeux grâce à l’IA.

RTX 3080 Ti – Crédit : Nvidia

La 3080 Ti se distingue de la 3080 en offrant plus de performances générales. En effet, on retrouve plus de mémoire et plus de cœurs partout (80 cœurs RT, 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor). La nouvelle RTX 3080 Ti est par conséquent beaucoup plus proche de la RTX 3090, que nous avions pu tester l’année dernière.

En effet, elle propose des caractéristiques très similaires à la carte graphique la plus haut de gamme de la série, mais se contente de 12 Go GDDR6X de VRAM, contre 24 Go pour la RTX 3090. Tout comme sa grande sœur, elle consommera 350 W, et devrait être disponible à la vente à partir du 3 juin prochain à un tarif indicatif de 1 199 dollars.

Une nouvelle RTX 3070 Ti pour concurrencer la RX 6800 XT d’AMD

Après le lancement de la série Radeon RX 6800 d’AMD que nous avions testé, la GeForce RTX 3070 est tombée en dessous de la RX 6800 XT en termes de performances. Bien qu’elle ait gardé la tête avec les titres RTX et DLSS, NVIDIA a décidé qu’il était temps de surpasser la Radeon RX 6800 XT d’AMD avec une nouvelle carte Ti.

Selon Nvidia, la RTX 3070 Ti offre 1,5 fois plus de performances que la précédente RTX 2070 Super et comprend 8 Go de mémoire GDDR6X. Elle offrira 6144 cœurs CUDA, une horloge de base de 1 575 MHz et d’une horloge de pointe de 1 770 MHz. La RTX 3070 Ti sera lancée le 10 juin au prix de 599 dollars.

Bien que ces nouvelles cartes soient théoriquement disponibles dès le mois de juin, celles-ci pourraient bien être vendues en quantités très limitées. À cause de la pénurie actuelle, on peut s’attendre à des ruptures de stock très rapides et à des prix bien plus élevés que ce qui a été annoncé aujourd’hui.

RTX 3070 Ti – Crédit : Nvidia

Source : AnandTech