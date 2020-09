NVIDIA compare les GeForce RTX 3080 et 2080 Ti dans Doom Eternal en 4K

Crédit : id Software / Bethesda Softworks

Alors que les GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 viennent d’être officiellement lancées par NVIDIA, le constructeur publie une vidéo permettant de mieux apprécier le gain de performances offert par cette nouvelle architecture Ampère par rapport aux cartes Turing de la génération précédente.

La RTX 3080 largement plus rapide que les RTX 2080 et 2080 Ti

Plus exactement, NVIDIA a comparé les performances d’une Geforce RTX 3080 et d’une GeForce RTX 2080 TI dans le jeu Doom Eternal (développé par id Software et édité par Bethesda Softworks), le tout avec une définition 4K et les réglages gaphiques au maximum. Ce dernier utilise le moteur de rendu 3D id Tech 7, basé sur l’API Vulkan. Concrètement les performances de la GeForce RTX 2080 Ti varient entre 75 et 110 images par seconde en moyenne, là où la GeForce RTX 3080 atteint entre 105 et 160 images par seconde, suivant les scènes.

Même si l’on attend encore les premiers résultats de tests indépendants, cet aperçu des performances semble confirmer les annonces de NVIDIA concernant les cartes graphiques Ampere : taillée pour la 4K à plus de 60 FPS, la nouvelle GeForce RTX 3080 est bel et bien près de deux fois plus rapide qu’une GeForce RTX 2080, dépassant largement les performances offertes par une RTX 2080 Ti, le tout pour un tarif similaire à celui d’une RTX 2080 Super ! Les revendeurs possédant encore des « anciennes » GeForce RTX Turing en stock risquent d’avoir quelques difficultés à les écouler, sauf à accorder d’importants rabais.