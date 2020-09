NVIDIA : les GeForce RTX 3060 et RTX 3080 20 Go fuitent lors d’une présentation de GALAX

Les GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3080 20 Go viennent de fuiter d’une conférence du partenaire de NVIDIA, GALAX. Lors d’une réunion avec ses employés en Chine, le constructeur a montré une feuille de route qui dévoile les deux nouveaux produits.

La feuille de route a fuité sur des forums de Baidu et a été repérée par les utilisateurs de Twitter @9550Pro & @harukaze5719.

RTX 3060 et RTX 3080 20 Go – Crédit : harukaze5719 / Twitter

La feuille de route montre que NVIDIA prévoit de sortir au moins trois nouvelles cartes graphiques dans sa gamme de GeForce RTX 3000, qui a été dévoilée au début du mois. Il s’agit de la GeForce RTX 3080 20 Go, de la GeForce RTX 3060 et d’un autre GPU, appelé PG142 SKU 0, qui pourrait faire référence à la RTX 3070 16 Go qui a fuité chez Lenovo.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Go, comme son nom l’indique, disposera de deux fois plus de mémoire que la version GeForce RTX 3080 10 Go existante. Outre la mémoire, il se pourrait que la carte ait droit à des fréquences plus rapides et plus de cœurs.

La RTX 3060 devrait quant à elle être la carte la moins chère de la gamme, et proposer des performances similaires à la RTX 2080 ou à la RTX 2080 Super. L’offre devrait donc se diversifier, en attendant l’annonce des cartes graphiques concurrentes.

AMD compte bien concurrencer les cartes NVIDIA, à un prix plus abordable

AMD va dévoiler sa nouvelle architecture Big Navi le 28 octobre. Ce sera l’occasion pour les joueurs de choisir, suivant leurs besoins et leur budget, entre la gamme RTX 3000 de NVIDIA et la gamme RX 6000 d’AMD. Le fabricant a déjà dévoilé une image d’une des RX 6000, qui serait la RX 6900 XT.

Elles auront la lourde tâche de venir concurrencer les cartes Ampere de NVIDIA, dont la RTX 3080 que nous avons déjà testée. Nous sommes habitués à ce qu’AMD sorte des cartes graphiques moins chères que son concurrent. En outre, elles devraient être, à puissance équivalente, plus abordables que les cartes graphiques de NVIDIA.

Source : @9950pro