NVIDIA lance les RTX 3070 (499$), RTX 3080 (699$) et RTX 3090 (1499$) et son architecture Ampere

Après plusieurs semaines de teasing, de rumeurs et de fuites plus ou moins crédibles, NVIDIA vient de dévoiler au cours d’une présentation dont il a le secret sa nouvelle génération de cartes graphiques. Basées sur l’architecture Ampere, ces GeForce RTX 3070, RTX 3080 et 3090 viennent remplacer les « vieillissantes » RTX 2080 Ti et 2080 au catalogue du constructeur. On note donc que la RTX 3090 se présente comme une nouvelle carte ultra haut de gamme qui vient se placer au dessus des autres, sans remplacer de modèle précédent.

L’architecture Ampere succède à Turing

Si l’architecture Turing inaugurait la prise en charge matérielle du ray tracing grâce à des unités de calcul dédiées, Ampere en améliore grandement les performances avec des RT Cores de seconde génération. Les Tensor Cores, des unités de calcul spécialisées dans tout ce qui touche de près ou de loin au deep learning et à l’intelligence artificielle, et particulièrement utiles pour la gestion du DLSS, ont également été améliorés.

En outre, le nombre de CUDA Cores par GPU augmente par rapport aux chipsets de la génération précédente, avec des fréquences légèrement plus élevées. Toutes ces améliorations sont rendues possibles grâce à une gravure plus fine des GPU, qui passe de 12 nm sur Turing à 8 nm sur Ampere, pour un total de 28 milliards de transistors. Les nouvelles GeForce RTX 3000 utilisent par ailleurs de la mémoire GDDR6X, augmentant la bande passante mémoire par rapport à ce que permet Turing. Ampere apparaît donc clairement comme une évolution de Turing, avec des Tensor Cores et RT Cores plus matures et plus performants.

Modèle GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GPU ? ? ? Gravure 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung CUDA Cores 5248 ? 4352 ? ? Fréquence GPU (base/boost) ? / 1695 MHz ? ? / 1710 MHz ? ? / ? RT Cores ? ? ? Tensor Cores ? ? ? Mémoire 24 Go GDDR6X 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 Fréquence VRAM 2437 MHz ?

(19,5 Gbps) 2375 MHz ?

(19 Gbps) ? Bus mémoire 384 bits ? 320 bits ? ? Bande passante 936 Go/s ? 760 Go/s ? ? TDP 350 W ? 320 W ? ? Interface PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x Sorties vidéo 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 ? Connecteurs d’alimentation ? ? 1x 12-pin NVLink Oui ? Non ? ?

Des performances ahurissantes (pour le prix)

Dans le détail, NVIDIA indique que les moteurs de calcul d’Ampere sont sensiblement plus performants que ceux de Turing : on passe ainsi de 11 TFLOPS à 30 TFLOPS pour les Shader Cores, de 34 TFLOPS à 58 TFLOPS pour les RT Cores et de 89 TFLOPS à 238 TFLOPS concernant les Tensor Cores (sur la RTX 3080 par rapport à la RTX 2080 Super).

Selon NVIDIA, la RTX 3070 est capable de faire tourner aisément des jeux en 1440p à 60 images par seconde avec ray tracing et DLSS, alors que la RTX 3080 vise carrément le 4K à 60 images par seconde dans les mêmes conditions. Enfin, la monstrueuse RTX 3090 sera capable d’afficher des jeux en 8K à 60 images par seconde, avec ray tracing (et DLSS) ! Autant dire que ces nouvelles GeForce RTX « Ampere » permettront de faire tourner le futur Cyberpunk 2077 de manière très confortable, malgré les nombreux effets graphiques et visuels présents dans le jeu (ray tracing, occlusion ambiante, réflexions, illumination diffuse…).

Côté tarif, c’est une (bonne) surprise : la RTX 3080 est annoncée à partir de 699 dollars pour une disponibilité au 17 septembre, tandis que la RTX 3070 sera affichée à partir de 499 dollars. Elle ne sera en revanche disponible qu’à partir du mois d’octobre. Enfin, du côté de la GeForce RTX 3090, elle sera disponible dès le 24 septembre à un tarif de 1499 dollars.

On notera au passage qu’avec un tarif « relativement » abordable, la RTX 3070 affiche des performances légèrement supérieures à celles d’une RTX 2080 Ti, alors que la RTX 3080 et son tarif similaire à celui de la RTX 2080 Super offre deux fois plus de performances qu’une RTX 2080 ! La RTX 3090 apparait enfin comme une véritable vitrine technologique, tant du côté de son prix que de ses performances.