NVIDIA RTX 3070 repoussée, les 3080 et 3090 indisponibles avant 2021

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a annoncé hier que les RTX 3070 seraient repoussées à fin Octobre, et que les RTX 3080 et 3090 pourraient être en stocks tendus jusqu’en 2021.

La nouvelle gamme de cartes graphiques de NVIDIA connait décidément un lancement compliqué. Proposant une amélioration substantielle des performances pour un prix plus faible que ce qui était proposé jusqu’alors, les cartes rencontrent une forte demande. Si forte que NVIDIA et les constructeurs tiers, dans le contexte actuel, semblent incapables de soutenir la cadence et proposer suffisamment de stocks.

NVIDIA RTX 3080 Founder’s Edition. Crédits : NVIDIA

Jensen Huang a donné hier une interview lors de la « NVIDIA’s GPU Technology conference ». Il a annoncé que les problèmes de stocks pour la génération RTX 3000 allaient se prolonger jusqu’à l’année prochaine. « Les 3080 et 3090 ont un problème de demande, et non d’approvisionnement. La demande est beaucoup, beaucoup plus forte que ce que nous attendions », déclare le président d’NVIDIA. Il poursuit en prédisant que l’arrivée de la période de Noël va accroître la demande. De ce fait, les problèmes de stocks vont probablement continuer jusqu’à la fin de l’année. Jensen Huang précise que les retours des distributeurs évoquent une demande sans précédent pour des cartes graphiques. Selon lui, même si NVIDIA avait prédit correctement la demande, la firme américaine n’aurait pas pu éviter les ruptures de stock.

RTX 3070, lancement repoussé pour proposer plus de volume le jour J

En ce qui concerne la RTX 3070, le lancement est d’ores et déjà repoussé au 29 Octobre. Jensen Huang assure que ce délai est voué à assurer un approvisionnement suffisant. Le but est de permettre à plus de consommateurs d’acquérir la carte au lancement. Une décision compréhensible quand on se remémore la réaction de certains consommateurs déçus au lancement des précommandes de la RTX 3080. La carte était tombée en rupture en seulement quelques secondes, ce qui a mis en colère certains consommateurs.

La nouvelle gamme de GPUs d’NVIDIA semble vraiment avoir séduit son public. Il faut dire qu’entre la concurrence des consoles nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X, et celle d’AMD avec les GPUs Big Navi en approche, NVIDIA se devait de proposer un meilleur rapport qualité prix cette année. Au vu de la demande gigantesque décrite par Jensen Huang, il semble que le pari soit réussi.

Source : Kotaku