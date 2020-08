NVIDIA RTX 3080 : sortie imminente pour la carte graphique Ampere

Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

La NVIDIA RTX 3080 semble être bien partie pour une annonce officielle en septembre. D’après nos confrères de Wccftech, des sources leur ont rapporté que NVIDIA a prévu de commercialiser trois GPUs en septembre, un GPU en octobre. Deux autres sont prévus, mais leur date de sortie est encore inconnue. Les trois cartes graphiques attendues pour le mois prochain sont très probablement les RTX Série 30, et plus particulièrement la très attendue RTX 3080 ainsi que la RTX 3080 Ti et la RTX 3090.

Les GPUs RTX Série 30 de NVIDIA vont sortir petit à petit

Les deux cartes prévues pour octobre seraient soit la RTX 3070 Ti et la RTX 3070 soit cette dernière avec la RTX 3060. D’ailleurs, celle-ci vise les joueurs qui souhaitent avoir accès à l’architecture Ampere à un prix plus abordable. En effet, nous vous avions annoncé il y a quelques semaines qu’il faut prévoir une hausse de prix pour la RTX 3080 qui va venir remplacer la RTX 2080 et son architecture Turing. Il se pourrait également que la RTX 3060 équipée du GA104 ne soit commercialisée qu’au début de l’année prochaine.

En plus de ses très bonnes performances grâce au GA103, à ses 4608 cœurs CUDA et à ses 144 cœurs dédiés au ray tracing, la RTX 3080 promet d’avoir un design pour le moins inhabituel avec son look futuriste qui nous a été dévoilé en juin.

La sortie échelonnée de la nouvelle génération de GPUs permettrait à NVIDIA de toujours garder une longueur d’avance face à ses rivaux tels que AMD. Enfin, NVIDIA lui-même contribue à faire monter la hype auprès des joueurs en ayant posté un teaser de compte à rebours sur son compte Twitter.

