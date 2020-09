Nvidia RTX 3090 : une fuite montre les énormes gains de performance par rapport à la RTX 2080 Ti

On ne sait pas si cette fuite est réelle, c’est pourquoi ce qui va suivre est à prendre avec de grosses pincettes en attendant la présentation officielle d’aujourd’hui, prévue à 18h.

Crédit : yuten0x / Twitter

yuten0x a également partagé une image du GPU, qui met en avant le design en forme de V qui a fuité début juin. On ne peut pas apercevoir le nouveau connecteur à 12 broches, mais le design du ventilateur frontal et la forme de la carte correspondent à ce que nous avons pu voir jusqu’à présent.

Selon la première image, la RTX 3090 serait équipée de 24 Go de VRAM à 19,5 Gbps, ainsi que 5 248 cœurs CUDA. Concernant les jeux, on peut voir sur la seconde image que la RTX 3090 propose en moyenne deux fois plus d’images par secondes sur des jeux tels que Control, Minecraft RTX et Wolfenstein: Youngblood.

Crédit : yuten0x / Twitter

Un bond de performance est attendu

Comme nous l’avons vu sur le graphique, cette nouvelle carte devrait permettre de jouer confortablement à tous les jeux actuels. Cependant, si la fuite se confirme, ces performances sont à nuancer. Ici, la carte n’est comparée en jeu à la RTX 2080 Ti qu’en ayant tous les effets raytracing activés. Il se pourrait qu’Nvidia ait grandement amélioré les performances en raytracing par rapport à la RTX 2080 Ti, qui, rappelons-le, faisait parti de la première génération de cartes graphiques à prendre en charge cette fonction.

Cela veut dire qu’un bond de performances aussi énorme en ayant le raytracing activé ne signifie pas forcément que les joueurs pourront profiter d’une augmentation similaire une fois la fonction désactivée. En attendant la présentation de ce soir, vous pouvez retrouver les caractéristiques, prix et date de lancement des NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 et RTX 3070.

Source : yuten0x