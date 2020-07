Nvidia : un puissant GPU inconnu apparaît dans Geekbench, de quelle RTX s’agit-il ?

Avec la nouvelle architecture Ampere qui va débarquer en fin d’année, il serait très étonnant de voir NVIDIA sortir une autre carte graphique haut de gamme avec une architecture Turing. A-t-on affaire à une carte custom créée par un passionné ?

Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

Toute fuite de benchmark à venir sur les cartes NVIDIA concernera probablement la nouvelle architecture. Cependant, la découverte par le célèbre leaker @_rogame, semble quelque peu atypique.

Le GPU, qui semble avoir été testé dans un ordinateur portable Razer Blade en tant que configuration eGPU, a obtenu 162 301 points dans le test OpenCL de Geekbench 5. C’est légèrement plus puissant qu’une RTX 2080 Ti.

Selon la liste de Geekbench 5, ce GPU NVIDIA inconnu semble avoir 72 multiprocesseurs de streaming (SM) avec 4 608 cœurs CUDA, une fréquence d’horloge de 1,64 GHz, 12 Go de VRAM 384 bits GDDR6 14 Gbps et un cache L2 de 6 Mo. Cela correspond en fait un Titan RTX avec la moitié de la VRAM. En comparaison, la RTX 2080 Ti actuelle, possède 68 SM avec 4 352 cœurs CUDA, une fréquence d’horloge de 1,65 GHz, 11 Go de VRAM GDDR6 352 bits à 14 Gbps et un cache L2 de 5,5 Mo.

[Unknown Nvidia GPU]



> 72 SM 4608 cuda cores

> 1.64 GHz core clock

> 12GB VRAM 14Gbps G6/384-bit bus

> 6MB L2 cachehttps://t.co/vKerk3YDTb



2080 Ti



> 68 SM 4352 cuda cores

> 1.65 GHz core clock

> 11GB VRAM 14Gbps G6/352-bit bus

> 5.5MB L2 cache



is this 2080 Ti Super ? pic.twitter.com/c8BrQwMEBy — _rogame (@_rogame) July 9, 2020

Une carte qui n’est pas destinée à être commercialisée ?

Il y a toujours eu sur internet des informations concernant une potentielle RTX 2080 Ti Super, mais celle-ci n’a jamais été commercialisée. Retrouver un tel GPU sur un ordinateur portable et non un ordinateur fixe semble peu probable sachant qu’il n’existe pour l’instant pas officiellement d’ordinateurs portables équipés d’une RTX 2080 Ti.

Par conséquent, il se pourrait que NVIDIA teste une configuration optionnelle qui ne sera peut-être pas destinée à la vente ou qu’un amateur essaie de créer une nouvelle carte graphique personnalisée.

Source : @_rogame