NVIDIA : une RTX 3070 Ti avec 16 Go de mémoire a été repérée chez Lenovo

La GeForce RTX 3070 Ti s’insèrerait directement entre la GeForce RTX 3070 et la GeForce RTX 3080, mais avec une différence de taille : la mémoire VRAM GDDR6 passerait à 16 Go, contre seulement 8 Go sur la RTX 3070.

Crédit : RTX 3070 – Nvidia

Cette carte graphique n’a pas été annoncée par NVIDIA lors de sa présentation des RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Les systèmes T7 de la série Legion sont équipés d’une carte mère Intel Z490 et de processeurs Intel Core i9-10900K ou Core i7-10700K.

Pour l’instant, nous ne savons pas si cette carte est réellement prévue ou s’il s’agit simplement d’une faute de frappe sur le site de Lenovo. Il est également possible qu’une telle variante soit réservée pour les machines vendues dans le commerce et qu’elle ne soit pas disponible pour tous.

NVIDIA n’a dévoilé les caractéristiques de ses nouvelles cartes graphiques qu’au dernier moment aux constructeurs tiers, c’est pourquoi certains sites évoquaient toujours des caractéristiques incorrectes par rapport aux cartes qui ont été présentées.

La présence d’une RTX 3070 Ti aurait du sens

Avec les cartes Turing de la génération précédente, NVIDIA avait dévoilé des variantes « Super » quelques mois plus tard, qu’elle avait placées entre chaque référence déjà existante. Sur la génération Pascal, l’entreprise avait également dévoilé les GTX 1660 Ti, GTX 1070 Ti quelques mois après l’annonce de sa gamme.

En attendant leur sortie officielle, nous avons déjà eu un aperçu des performances de la RTX 3080 en jeu, puisque la carte a pu être testée et comparée à la RTX 2080 par Digital Foundry. Gainward a également laissé fuiter les infos et photos de ses GeForce RTX 3090 et 3080.

Source : Lenovo