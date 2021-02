Nyan Cat : une version remasterisée du mème a été vendue 500 000 euros aux enchères

Chris Torres, l’auteur du mème, avait créé l’animation arc-en-ciel de Nyan Cat en s’inspirant de son propre animal de compagnie, il y a plus de 10 ans.

Nyan Cat – Crédit : knowyourmeme

En 2011, l’image animée d’un chat avec le corps d’un petit gâteau flottant dans un ciel étoilé est rapidement devenue un mème qui s’est rapidement propagé sur Internet. Le GIF, connu sous le nom de Nyan Cat, fête cette année ses 10 ans d’existence. Pour rendre hommage à son succès planétaire, son créateur a décidé de le vendre dans une vente aux enchères.

D’une durée de 24 heures, la vente aurait eu lieu sur la plateforme Foundation, qui permet d’acheter des œuvres d’art grâce à différentes cryptomonnaies. L’enchère de départ était de 3 ETH (5 000 euros), mais le mème s’est finalement vendu 100 fois plus cher.

Foundation est l’une des nouvelles plateformes qui laissent des artistes vendre leurs créations en échange de cryptomonnaie. Elle a été lancée il y a tout juste deux semaines et a déjà permis à ses utilisateurs de récolter plus de 410 000 dollars.

Nyan Cat a été remastérisé pour l’occasion

Son créateur, Torres, a apporté une série de modifications et d’ajustements à ce GIF vieux de presque dix ans, notamment en l’agrandissant et en y apportant des retouches mineures pour corriger les détails qui l’avaient gêné au fil des ans.

Par exemple, une étoile particulière apparaissait et disparaissait aléatoirement dans l’animation originale qui était composée de seulement 12 images. Torres en a donc profité pour la supprimer entièrement. Cette petite erreur n’avait pas empêché le mème d’être exposé sur le site « The Big Internet Museum » un an plus tard.

Bien qu’il soit difficile de comprendre comment un mème peut se vendre 500 000 euros et qu’un acheteur puisse posséder une image facilement reproductible sur Internet, l’achat garantit la propriété et un cachet d’authenticité, ainsi que la reconnaissance du droit d’auteur de l’artiste original. Torres n’envisagerait pas de vendre un autre fichier image original de Nyan Cat, ce qui signifie que le nouveau propriétaire de ce GIF possède désormais un produit vraiment unique.

Source : knowyourmeme