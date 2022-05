Obi-Wan et « Darth », Amber Heard a failli être virée d’Aquaman 2, un jet suit très prometteur, c’est le récap’ !

On sait pourquoi Obi-Wan disait « Darth » dans l’épisode IV, Aquaman 2 aurait pu se passer d’Amber Heard, un jet suit calibré pour les ambulanciers, voici le récap’ !

Star Wars : quand Obi-Wan appelait Vador « Darth »

Dans Un Nouvel Espoir (en VO), Obi-Wan Kenobi s’adresse à Vader en l’appelant « Darth » comme s’il s’agissait d’un prénom. Et pour cause : à l’époque « Darth » n’était pas censé être un titre Sith et permettait exclusivement de nommer Vader. Chemin faisant, Lucas en a fait une marque de fabrique des guerriers Sith. D’où cette incohérence, la saga n’ayant pas été réalisée de manière chronologique.

Obi-Wan et Dark Vador © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

Aquaman 2 : Amber Heard aurait pu gicler du casting

Lors de son procès l’opposant à Johnny Depp, Amber Heard a fait une révélation inattendue. Elle a confié qu’elle était tout près à l’époque de perdre son rôle de Mera dans Aquaman 2. Face à la polémique, la Warner voulait l’évincer avant visiblement de se raviser. En revanche, son rôle serait désormais bien moins important que dans le script originel.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Un jet suit pour sauver des vies

Gravity Industries a mis au point un jet suit qui devrait révolutionner les interventions des secours. Lors d’un test, son inventeur Richard Browning est parvenu à se hisser en haut de la montagne Helvellyn en moins de 4 minutes. Une ascension de 750 mètres pour 2 km de distance, tout de même. Des ambulanciers ont d’ores et déjà commencé à s’entraîner avec ce dispositif afin de pouvoir secourir à terme des victimes en haute altitude.

