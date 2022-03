Obi-Wan Kenobi : Dark Maul sera-t-il présent dans la série Disney+ ?

Dark Maul est l’un des pires ennemis d’Obi-Wan – Crédit : Lucasfilm

La bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi nous a appris que le Jedi sera pourchassé sans relâche par les inquisiteurs Sith. Alors que le programme commencera à être diffusé le 25 mai prochain, les fans font des plans sur la comète pour savoir qui sera de la partie. Outre le retour confirmé de Dark Vador campé par Hayden Christensen, d’aucuns se demandent si Dark Maul apparaîtra également à l’écran.

D’après The Hollywood Reporter, l’ancien disciple de Palpatine devait bel et bien faire son retour dans la série. L’acteur Ray Park s’était même préparé activement pour endosser de nouveau le rôle du Sith. Sauf que finalement, décision a été prise de laisser Maul aux oubliettes, d’autres antagonistes ayant été finalement privilégiés à l’instar de Vador et du Grand Inquisiteur.

Dark Maul, dont le véritable nom reste toujours un mystère, est pourtant un antagoniste très apprécié par les fans. Dans l’épisode I, c’est lui qui assassine froidement Qui-Gon Jinn avant de se faire couper en deux par Obi-Wan. Laissé pour mort, le Zabrak a en fait bien survécu. Il est notamment remis sur pied grâce à son frère dans The Clone Wars.

Obi-Wan aurait pu de nouveau affronter son meilleur ennemi Maul

En dehors des confrontations avec son ancien maître et Dark Tyranus, le personnage cherche à se venger du Jedi. Sur Mandalore, Maul tue notamment Satine Kryze, le grand amour d’Obi-Wan. Le personnage au visage bariolé est également présent dans la série Star Wars Rebels. Maul est finalement vaincu une nouvelle fois par Obi-Wan sur Tatooine. Le Jedi reconnait alors qu’il protège Luke, l’Élu. « C’est lui qui nous vengera tous », affirme Maul avant de trépasser, montrant sa rancune tenace envers Palpatine.

Une séquence puissante qui aurait très pu être rejouée en live-action, la série Star Wars Rebels ayant une temporalité similaire à celle de la série Obi-Wan Kenobi (entre l’épisode III et l’épisode IV). Néanmoins, ce duel au sommet ne devrait pas être au programme de la saison 1, d’après THR. L’espoir reste toutefois permis puisque Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, ne ferme pas la porte à une saison 2…

