Obi-Wan Kenobi : fuite d’une scène post-générique étonnante avec Dark Vador

La sortie de la série Obi-Wan Kenobi se rapproche inexorablement. Et les rumeurs se font ainsi de plus en plus insistantes. La dernière en date ? L’intégration d’une scène post-crédits impliquant un certain… Dark Vador.

Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

C’est le 27 mai que nous découvrirons les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi dont voici la bande-annonce. Un programme qui nous plongera au côté du Maître Jedi lors de son exil. Alors que l’Ordre 66 a été décrété, il est devenu une cible prioritaire pour les Inquisiteurs Sith. Mais aussi pour son ancien padawan qui a tristement basculé du côte obscur de la Force.

Dans la série Obi-Wan Kenobi, Dark Vador ne sera toutefois pas aussi formé que dans l’épisode IV où il est un Seigneur Sith accompli. L’évolution du personnage culte sera ainsi l’un des enjeux scénaristiques phares du programme. À ce propos, nos confrères du site Making Star Wars affirment que le second épisode embarquera une scène post-crédits faisant la part belle à Vador. Attention, ce qui va suivre comporte des spoilers potentiels. Passez votre chemin si vous préférez tout découvrir le jour J.

Obi-Wan Kenobi : le retour de Dark Vador

La fin de l’épisode 2 marquerait les retrouvailles entre Obi-Wan et la jeune Leia Organa qui n’est autre que la fille de Padmé et Anakin. De quoi provoquer une perturbation dans la Force qui n’échappe pas à Vador. Dans la scène post-générique supposée, celui-ci se trouve dans une cuve à bacta afin de se retaper, le combat contre son ancien Maître ayant laissé de grosses séquelles. On voit ainsi de l’eau trouble puis l’œil de Skywalker s’ouvre brusquement, ce qui laisse supposer que Kenobi et Organa ont (malgré eux) réveillé la bête.

Le retour du Seigneur Noir des Sith est attendu de pied ferme par les fans. Dark Vador n’était plus apparu en live-action depuis Rogue One où il fait notamment un carnage. Un nouveau duel au sommet entre lui et Obi-Wan devrait notamment être mis en scène dans la série pour le plus grand bonheur des télespectateurs. En attendant la sortie du programme, voici à quoi ressemblera Dark Vador dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi.

