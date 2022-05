Obi-Wan Kenobi : la chasse aux Jedi au cœur de ce nouveau teaser

Obi-Wan Kenobi © Disney

La série Obi-Wan Kenobi s’apprête à faire son arrivé en fanfare sur Disney+. Deux épisodes seront dévoilés le 27 mai sur la plateforme de Mickey pour le plus grand bonheur des fans de la franchise étoilée. Ewan McGregor reprendra son rôle de vénérable Jedi, lequel sera confronté à Dark Vador, campé par Hayden Christensen. On a pu d’ailleurs avoir un aperçu du seigneur Sith dans l’un des trailers de la série Obi-Wan Kenobi.

Pour rappel, l’intrigue explorera une temporalité inédite dans la saga. Obi-Wan Kenobi nous plongera entre l’épisode III et IV. Une période sombre pour les adeptes du côté lumineux de la Force. Et pour cause, le plan machiavélique de Palpatine a fonctionné. Anakin est passé du côté obscur et les derniers Jedi survivants sont traqués par les Inquisiteurs Sith. Vivant désormais dans la clandestinité, Obi-Wan est l’ennemi public n°1.

Obi-Wan Kenobi : les temps sont durs pour les Jedi

C’est justement tout le sujet de cette courte bande-annonce inédite diffusée à la télévision. On y voit Reva déterminée à retrouver l’ancien Maître Jedi d’Anakin. Très menaçante, elle s’adresse ainsi à une foule de civils sur Tatooine afin de les convaincre de vendre la mèche : « Les Jedi sont impuissants. Ils vous ont laissé tomber. Il ne sert à rien de les protéger. Où est Obi-Wan ? » Dans le même temps, le teaser montre le Jedi en pleine méditation dans un vaisseau.

Une courte séquence dévoile notamment des pieds suspendus dans le vide, montrant que l’Empire ne recule devant rien pour accomplir son sombre dessein. Le discours de Reva utilise l’argumentaire de Palpatine qui a réussi à liguer toute la Galaxie contre les Jedi. Pour ce faire, il a assuré que ces derniers avaient tenté de faire un coup d’État. Le Sith s’est également servi du complexe d’infériorité du peuple par rapport à la puissance et aux valeurs des Jedi afin de pousser les civils à les dénoncer.