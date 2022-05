Obi-Wan Kenobi : les Stromptroopers ont (enfin) leur musique

Le mois de mai est chargé sur Disney+. Au milieu de tous les films, séries et autres documentaires à rejoindre le catalogue, les fans attendent surtout Obi-Wan Kenobi. La mini-série dont le nouveau trailer se dévoile prend place après La revanche des Sith. L’Empire domine la galaxie alors que les Inquisiteurs traquent les Jedi restants sous l’ordre de Dark Vador. Les spectateurs retrouveront certains personnages emblématiques comme les Stormtroopers. Comme l’explique Natalie Holt, compositrice de la mini-série, un thème leur a été créé.

Il suffit d’entendre la « Marche impériale » de Dark Vador pour reconnaître immédiatement Star Wars. John Williams a mis au point un thème musical pour presque tous les personnages d’une franchise portant un soin particulier au son. Et comme l’annonce Natalie Holt, les Stormtroopers profitent désormais de leur propre composition. Jusqu’à présent, les soldats de l’Empire avaient été mis de côté ! Rappelons que John Williams signe également une musique pour la mini-série Obi-Wan Kenobi.

Il est évident que John Williams a imaginé le thème d’Obi-Wan Kenobi mais pour être honnête, j’ai essayé d’en concevoir un. J’écrivais à partir des instructions de Deborah Chow, la réalisatrice, et c’était intéressant. Elle me disait : « Il est dans le désert, il est perdu et seul ». C’est comme si son thème était petit, émietté, fragmenté et fragile. Puis il grandit au fur et à mesure de son voyage. C’était assez intéressant de voir où j’en suis arrivé. Bien sûr, il y a beaucoup de personnages différents dans la série. J’ai également écrit les thèmes musicaux pour les planètes. Sans oublier qu’il y en a un pour les Stormtroopers. C’est tout ce que je peux dire à l’heure actuelle.

Natalie Holt