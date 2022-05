O’clock, la solution la plus efficace pour changer de métier et devenir développeur Web

O’clock est une école en ligne qui propose des formations pour devenir développeur web en l’espace de quelques mois. La réussite est au rendez-vous grâce à une méthode basée sur un format téléprésentiel associé à une philosophie d’accessibilité et de proximité avec et entre les étudiants.

Cette formule est déjà un succès. O’clock recense plus de 3 500 étudiants formés depuis sa création en 2016, pour un taux de réussite de 92% aux différents titres RNCP pour lesquels elle permet de se présenter. Après 6 mois de formation, les élèves peuvent ainsi obtenir un titre professionnel de niveau 5 reconnu par l’État, qui équivaut à un bac +2.

Que vous soyez un actif en quête de reconversion professionnelle, un étudiant motivé pour changer de filière ou un passionné d’informatique qui craint d’avoir raté sa vocation, O’clock vous donne les outils pour très rapidement devenir opérationnel dans le développement web. Et cela tombe bien, il s’agit d’un secteur qui recrute énormément avec à la clé des salaires qui oscillent entre 34 000 et 40 000 €/an.



La méthode O’clock, la clé de la réussite

Cette formation intensive repose sur des cours en direct animés tous les jours en téléprésentiel. L’étudiant peut donc suivre la formation de chez lui depuis son ordinateur relié à internet. Il n’a jamais besoin de se déplacer physiquement, réduisant les dépenses de transport et le temps passé à faire des trajets.

Mais ne vous y trompez pas : O’clock n’a rien à voir avec les MOOC ou les cours proposés par OpenClassrooms, dont le format pédagogique est désynchronisé. Ici, l’accompagnement est au cœur du projet. 90 formateurs, tous eux-mêmes développeurs web, constituent l’équipe pédagogique. Ils dispensent les cours en live vidéo (avec une interface regroupant une présentation diaporama et une fenêtre de code) et sont disponibles à tout moment pour répondre aux interrogations des élèves. Ils peuvent aussi être appelés à l’aide lors des exercices de pratique qui suivent la théorie.

Les professeurs peuvent être contactés par soit via un channel public, soit par message privé. Ils sont également accessibles pour des discussions en vocal. La plateforme permet d’accéder aux rediffusions des cours dispensés en direct et d’accéder à des fiches pédagogiques. Un fil de discussion permet également aux étudiants d’échanger entre eux.

O’clock mise aussi sur la création d’une communauté d’étudiants réactive et soudée qui va s’entraider pour se surpasser et se fixer des objectifs élevés à atteindre. Après les cours, les étudiants sont invités à participer à des challenges, en autonomie ou en groupe, afin de mettre en pratique ce qu’ils ont appris plus tôt et lors des journées précédentes. Le tout sous la supervision et avec l’accompagnement d’une équipe pédagogique expérimentée.

Remettre l’humain au centre de la transmission du savoir sans avoir à quitter le confort de son domicile, voici la mission que s’est imposée cette école d’un nouveau genre.

L’insertion professionnelle rapide en ligne de mire

O’clock ne vous apprend pas seulement à devenir un as du développement web. La structure vous accompagne aussi à la fin de votre cursus afin de vous aider à trouver l’emploi qui vous correspond. Conception de CV, préparation d’entretiens d’embauche, mise en contact avec des entreprises… bon nombre d’outils sont donnés aux élèves pour qu’ils puissent entrer dans le monde professionnel très vite après leur formation. 70% des étudiants obtiennent un emploi dans le numérique ou accèdent à des études supérieures à la suite de leur formation avec O’clock.

L’école propose plusieurs types de formation en fonction de la durée et des spécialités choisies, mais son parcours le plus populaire est sa formation de développeur web de 6 mois, qui est la plus recommandée pour apprendre les bases du développement, atteindre un certain niveau de pratique, obtenir un diplôme et se donner toutes les chances d’être rapidement recruté.

D’autres formations sont disponibles afin de travailler sur des aspects plus précis du développement : ReactJS, WordPress, Symfony, data et API. Enfin, O’clock laisse la possibilité de trouver une entreprise afin de faire un cursus en alternance, permettant à la fois de suivre une formation exigeante et de se frotter à la réalité du terrain dans un environnement professionnel.

De nombreuses options de financement

75% des étudiants de l’école O’clock obtiennent un financement partiel ou global de leur formation grâce à une ou plusieurs aides octroyées par des administrations publiques. L’école accompagne les élèves dans leur recherche de financement, prodiguant informations et conseils, les orientant vers les dispositifs existants qui peuvent leur permettre de prendre en charge les coûts de la formation.

Par exemple, il est possible d’utiliser l’argent de son Compte personnel de formation (CPF) pour financer ses cours chez O’clock. Les personnes en situation de handicap (les salles de classe virtuelles sont justement bien adaptées aux personnes en situation de handicap cognitif et auditif) peuvent se tourner vers l’Agefiph pour recevoir une subvention. Autrement, les frais de formation peuvent être pris en charge par l’aide individuelle à la formation (AIF) dans certains cas : demandeur d’emploi inscrit chez Pôle Emploi, bénéficiaire de la Convention de reclassement personnalisé (CRP) ou bénéficiaire du Contrat de transition professionnelle (CTP).

L’alternance, une formule gagnante

Cette mode d’insertion professionnelle n’est plus à présenter et séduit de plus en plus d’entreprises. Elle est financièrement intéressante aussi bien pour le recruteur que pour l’étudiant.

Faire le choix de l’école O’clock permet d’intégrer une entreprise avec déjà de solides bases en programmation et de monter en compétence en fonction des besoins de l’entreprise. Un chemin qui débouche très souvent sur des recrutements en CDI au terme de la période d’alternance.

Yann, en alternance chez Ipanova, une entreprise de services du numérique située à Blagnac, au nord de Toulouse.

Les chiffres confirment la qualité des formations O’clock

Le savoir-faire de l’école O’clock est désormais reconnu dans l’écosystème français des développeurs. Le retour des étudiants est dithyrambique, en témoigne une note de 4,8/5 sur le site Trustpilot sur un total de plus de 500 avis, avec 90% d’Excellent et 7% de Bien. Sont mises en avant la qualité des cours, la disponibilité des formateurs, ou encore la bonne ambiance.

“Un super accompagnement, de l’aide à foison, des formateurs et un helper référent en or massif. Du travail en équipe, beaucoup d’entraide”, commente par exemple une élève. “Les formateurs, et toute l’équipe, sont à la fois compétents, didactiques, professionnels, présents et vraiment disponibles”, témoigne un autre. Si vous êtes motivés pour vous reconvertir et vous lancer dans le développement web, vous savez ce qu’il vous reste à faire.



Cet article a été rédigé en partenariat avec O’clock.