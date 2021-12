ODR de 50 € sur le pack Realme GT Master + Watch 2 Pro qui passe à 329 €

Electro Dépôt propose une offre très intéressante concernant le pack Realme GT Master accompagné de la montre connectée Watch 2 Pro. En effet, grâce à une offre de remboursement d’une valeur de 50 €, le prix chute à 329,98 € au lieu de 379,98 €.

Le prix du pack Realme GT Master chute de 50 €

Pour profiter de ce tarif très attractif, vous aurez jusqu’à la date de fin de validité de l’offre de remboursement soit jusqu’au 3 janvier 2022. Pour en bénéficier, il vous suffira d’acheter le produit au plus tard le 3 janvier puis de remplir le bulletin de participation et de le retourner à l’adresse indiquée avec les documents nécessaires demandés. Vous recevrez ensuite votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 à 10 semaines.

Concernant les caractéristiques techniques, le smartphone possède un processeur Snapdragon 778, une mémoire vive de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go. Son écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Sa batterie de 4300 mAh vous permettra de tenir la journée si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone.

