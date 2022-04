Offre Cdiscount : foncez vite sur ce forfait 140 Go à moins de 10€ !

Une grosse enveloppe data à moindre coût – Crédit : Cdiscount

Au milieu de la myriade d’offres disponibles, il est ardu de trouver le forfait idoine qui correspond à vos besoins. C’est là que nous intervenons en mettant à votre disposition un comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment. Aujourd’hui, nous vous signalons une offre très intéressante concoctée par Cdiscount Mobile. Celle-ci conviendra aux personnes soucieuses de bénéficier d’une enveloppe généreuse de données mobiles.

Et pour cause, ce forfait 4G de 140 Go coûte actuellement 9,99 euros par mois la première année avant de passer à 15,99 euros. Et il est possible de se désinscrire sans peine puisqu’il est sans engagement. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités. Et ce aussi en Europe et dans les DOM grâce au roaming. Une enveloppe data de 15 Go est également incluse spécifiquement pour ces destinations.

Cdiscount : un forfait copieux en data

Facturée 10 euros, votre carte SIM sera livrée en deux jours une fois que vos pièces justificatives auront été validées. Et vous pourrez tout à fait conserver votre numéro actuel en contactant le 3179. Si cette offre vous fait de l’œil, sachez qu’elle sera seulement disponible à ce prix attractif jusqu’au 19 avril inclus. Enfin, rappelons que les offres de Cdiscount s’appuient sur le réseau de Bouygues Telecom.

