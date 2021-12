Offre de Noël : 50€ de remise immédiate sur l’Oppo Reno 6 5G chez Bouygues Telecom

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Bouygues Telecom a décidé de casser les prix de plusieurs de ses smartphones. Parmi eux, on trouve l’Oppo Reno6 5G avec 50€ de réduction immédiate, vous permettant d’obtenir le smartphone à 1€ (+2€/mois). Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Jusqu’au 26 décembre chez Bouygues Telecom, vous pouvez vous procurer de nombreux smartphones à prix mini. Grâce aux codes promo de Noel qui vous permet de profiter de 50€ de réduction immédiate sur l’Oppo Reno6 5G et à l’offre de remboursement de 50€. Il se retrouve alors à seulement 1€ (+2€/mois pendant 24 mois) au lieu de 51€ (+2€/mois pendant 24 mois).

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, vous devez souscrire le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go. Il est à 28,99€/mois pendant 1 an, puis 48,99€/mois (engagement 24 mois). Si vous êtes déjà client Bbox, Bouygues Telecom vous accorde une remise immédiate de 6€ par mois sur votre facture mensuelle.

De plus, jusqu’au 22 décembre, la livraison à domicile Express (Chronopost), d’habitude à 9,90€, est gratuite ! Vous recevrez donc votre article à domicile gratuitement et à J+1.

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 120Go vous offre plusieurs avantages :

120Go de data, dont 80Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France, et depuis Europe, Dom, Andorre et Suisse

Une 2ème carte SIM pour utiliser votre forfait sur un second appareil (tablette, montre,…)

Appels illimités vers les fixes de 120 pays

L’Oppo Reno6 5G : des photos exceptionnelles avec un design inspiré

Sorti à la rentrée 2021 dernière, l’Oppo Reno6 5G s’est depuis fait une place de choix sur le marché des smartphones, et ce, grâce à sa fiche technique haute en couleur. Il propose en effet :

Un écran 6,43 pouces Amoled avec une définition de 2400x1080px.

Un processeur MediaTek Dimensity 900.

Une batterie de 4300 mAh.

La captation vidéo en 4K.

Un module photo avant de 32Mpx.

3 modules photo arrière de 64Mpx (grand angle), 8Mpx (ultra grand angle), 2Mpx (macro).

De très belles prestations, particulièrement dans cette gamme de prix. Sa qualité d’image et particulièrement la qualité de son bloc photo en font un smartphone à ne pas rater ! Aussi, sa batterie lui permet plus d’une journée sans s’éteindre. Vous pouvez donc l’utiliser sans coupure et sans craintes tant que vous le souhaitez.

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez vous le procurer en noir et en bleu. Ne perdez plus de temps, et profiter de ce Smartphone à 1€ seulement (+2€/mois) avant le 26 décembre.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.