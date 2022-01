Offre exceptionnelle sur la tablette Lenovo P11 qui passe à 159 €

Le site Aliexpress propose sans cesse de très belles offres qui vous permettent de faire de grosses économies. Cette fois, c’est la tablette Lenovo P11 qui passe au petit prix de 159 € au lieu de 249 €.

La tablette Lenovo P11 est à petit prix chez Aliexpress

Vous n’êtes encore équipé de votre tablette familiale ou vous avez besoin de changer la vôtre ? Si c’est le cas, voici une belle offre qui va vous permettre de faire de belles économies. En effet, chez Aliexpress, la tablette Lenovo idéale pour les grands comme pour les petits passe à seulement 159 €. Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur ses caractéristiques techniques.

Sachez que la tablette Lenovo P11 est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go soit une configuration qui vous assurera une excellente fluidité lors de toutes vos utilisations. Le son Dolby Atmos avec ses 4 haut-parleurs vous permettra de regarder vos séries sur vos plateformes favorites avec une très bonne qualité.

Côté autonomie, elle propose une belle performance avec une durée d’utilisation supérieure à la moyenne. Un point fort qui vous permettra de l’utiliser lors de vos déplacements personnels ou professionnels sans vous inquiéter pour la recharge.