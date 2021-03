Offre exceptionnelle sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra qui passe à 799 €

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go noir bénéficie d’une très belle remise chez Cdiscount puisque son prix passe à moins de 800 € soit à 799 € seulement. Un beau prix qui risque toutefois de vite grimper.

Prix cassé sur le Samsung Galaxy Note 20 chez Cdiscount

Ce smartphone haut de gamme habituellement onéreux est en chute libre chez Cdiscount. Affiché à presque 1000 € chez certains concurrents c’est donc un très beau prix de 799 € proposé par Cdiscount.

Avant de vous lancer dans cet achat, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur ce modèle. Équipé de son stylet, le smartphone possède un écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La définition monte jusqu’à 3200 x 1440 pixels.

Avec son processeur Exynos 990, la puissance et les performances sont bien présentes et vont vous permettre d’utiliser toutes les fonctionnalités de votre quotidien. Côté photo, vos clichés seront tous réussi que ce soit de jour comme de nuit, vous pourrez les stocker sans problème grâce à la grosse capacité de mémoire interne de 256 Go. L’autonomie sera elle aussi correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh.

