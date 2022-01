Offre incroyable sur le Samsung Galaxy S21 Plus qui passe à 709 €

Chez Cdiscount, le smartphone Samsung Galaxy S21 Plus est à 709 € au lieu de 749 €.

Pour changer son smartphone, il est toujours préférable d’attendre les plus belles offres. Chez Cdiscount, elles sont récurrentes et cette fois c’est le smartphone Samsung Galaxy S21 Plus qui va en bénéficier. Grâce à un code promo proposé par le site, le produit va donc passer à 709 € au lieu de 749 €.

Le Samsung Galaxy S21 Plus est à son prix le plus bas

Ce smartphone fait souvent l’objet de nombreuses promotions, mais il n’a jamais été à un tarif aussi bas. Pour en profiter, c’est simple, il vous suffit de copier/coller le code de promotion LIVESAM40 dans la case prévue à cet effet. La remise s’appliquera ensuite automatiquement et le prix final de 709 € s’affichera.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Il possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Il est équipé d’un processeur Exynos 990 avec 8 Go de RAM soit une configuration qui vous apportera de bonnes performances et une belle fluidité lors de votre utilisation. Côté autonomie, le smartphone tiendra la journée complète grâce à sa batterie de 4800 mAh.

Cependant, si ce modèle ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.