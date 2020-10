Offre Prime Day Amazon : l’enceinte connectée Echo Dot 3e génération à moins de 20€ !

Pour le Prime Day 2020, Amazon propose aux membres Prime l’enceinte connectée avec Alexa Echo Dot (3ème génération) à seulement 19,99€ au lieu de 59,99€, soit une réduction de 67%. Pour en profiter, il vous suffit d’être membre Amazon Prime et de vous rendre sur le site de l’enseigne.

En tissu gris chiné, l’enceinte Echo Dot est dotée d’un haut-parleur amélioré afin de vous faire profiter d’un son riche et puissant. Compatible avec la commande vocale Alexa, elle vous permet de contrôler votre musique via toutes les plateformes de streaming musical les plus connues (Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Music, etc.). En fonction des appareils jumelés avec votre enceinte, elle vous permet également d’appeler et d’envoyer des messages à vos proches, de connaître les réponses à toutes vos questions et de contrôler votre maison connectée avec votre voix.

Jusqu’à -58% de réduction sur une sélection d’objets connectés Echo

Jusqu’au 14 octobre à 23h59, les membres Amazon Prime peuvent aussi profiter de réduction sur une large sélection d’objets connectés de la marque Echo. Grâce aux offres ci-dessous, vous pouvez ainsi profiter d’Alexa dans toutes les pièces de votre maison, et même dans votre voiture.

Pour profiter de l’une de ces offres exceptionnelles, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre sur le site d’Amazon avant le 14 octobre à 23h59. Pour suivre en direct toutes les offres les plus intéressantes de l’événement, vous pouvez aussi vous rendre sur notre Top des offres Prime Day 2020.