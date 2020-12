Offres de Noël : jusqu’à 50€ de remise sur une sélection de produits Honor

En cette fin d’année 2020, Honor ne fait pas les choses à moitié et vous propose une multitude de réductions sur de nombreux produits de la marque. Smartphone, montres et bracelets connectés, ordinateurs portables, etc. Nous avons sélectionné pour vous toutes les meilleures offres de Noël Honor.

50€ de remise immédiate sur la montre connectée Honor Watch GS Pro

Jusqu’au 24 décembre prochain (inclus), la montre connectée Honor Watch GS Pro est à 199€ au lieu de 249€.

Avec une autonomie de 25 jours, 100 modes d’exercices, un suivi fitness et cardiaque et la possibilité de passer des appels mains libres, la montre connectée Honor Watch GS Pro à moins de 200€ est une affaire à ne rater sous aucun prétexte !

Clairement haut de gamme, elle vous propose notamment les fonctions suivantes :

Les notifications (SMS, email, météo, alarme, ec.)

Les appels Bluetooth

Le contrôle de votre musique

L’assistance vocale

Une télécommande pour appareil photo

Le suivi de santé et suivi sportif

30€ de remise + un bracelet Honor Band 5 Sport offert avec le smartphone Honor 10X Lite

Jusqu’au 31 décembre prochain (inclus), Honor vous propose également 30€ de remise + un bracelet Honor Band 5 Sport offert pour tout achat du smartphone Honor 10X Lite 128Go. Le pack contenant le smartphone et le bracelet connecté vous revient alors à 199€ au lieu de 229€.

Doté d’une batterie 5000 mAh, le smartphone Honor 10X Lite peut tenir plus d’une journée sans coupure. Il est, de plus, doté de la technologie “Honor SuperCharge 22,5 W” qui lui permet de se recharger à 96% en seulement 80 minutes. Il propose 4 capteurs photo arrière, dont le principal propose 48Mp, et un capteur frontal de 8MP. Avec 4Go de RAM et un processeur Kirin 710A, ses performances sont excellentes.

50€ de remise immédiate sur le PC Honor MagicBook Pro

Enfin, jusqu’au 30 décembre prochain (inclus), Honor vous propose une réduction exceptionnelle de 50€ sur son ordinateur portable haut de gamme : le Honor MagicBook Pro. Il passe de 899€ à 849€.

Le PC Honor MagicBook Pro est équipé d’un processeur Ryzen 5 4600H et de 16Go de RAM pour des performances élevées. Il vous propose également 512Go de stockage SSD et un écran de 16,1 pouces pour un confort d’utilisation optimal.

Attention, toutes ces offres ne sont pas les seules proposées par Honor pour cette fin d’année 2020. Pour retrouver l’ensemble des offres de Noël Honor, rendez-vous sur le site de la marque.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Honor.