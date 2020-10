Offres Prime Day Amazon : 30% de réduction sur les écouteurs Bluetooth sans fil Jabra Elite 45e

Pendant le Prime Day d’Amazon, vous pouvez vous procurer les écouteurs sans fil Bluetooth et Waterproof Jabra Elite 45e noir titane à seulement 69,89€ au lieu de 99,99€, soit une réduction de 30%. Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 14 octobre à 23h59. Alors rendez-vous vite sur le site d’Amazon pour en profiter !

Jusqu’au 14 octobre à 23h59 sur Amazon, vous pouvez profiter de nombreuses réductions sur une large sélection de produits de tous types. Au rayon High Tech, un bon plan nous a sauté aux yeux : les écouteurs Bluetooth sans fil Waterproof Jabra Elite 45e à seulement 69,89€, contre 99,99€ habituellement. Une belle réduction de 30% pour des écouteurs qui ont déjà fait leurs preuves.

Complètement Waterproof, et donc adaptés au sport, les écouteurs sans fil Bluetooth Jabra Elite 45e sont dotés d’un bouton de commande vocale intégré et de 2 microphones. Ils permettent ainsi des appels sans fil d’une qualité supérieure avec suppression du bruit. Ils possèdent une autonomie de 8 heures en écoute afin de vous faire profiter de votre musique sans coupure toute la journée. Le microphone intégré est protégé contre le vent et résistant aux intempéries.

22% de réduction sur les écouteurs Jabra Elite 75t

Plébiscitée par les experts, la marque Jabra est devenue une actrice importante du marché des écouteurs sans fil. Précisons d’ailleurs qu’en ce moment sur Amazon, vous pouvez également profiter des écouteurs Bluetooth Jabra Elite 75t pour 139,99€ au lieu de 179€, soit une réduction de 22%.

Les écouteurs Jabra Elite 75t ont récemment remporté la palme des meilleurs écouteurs True Wireless pour le sport. Dès le 19 octobre prochain, pour la sortie de leur successeur (les Jabra Elite 85t) les écouteurs Jabra Elite 75t seront améliorés et pourront vous faire profiter de la réduction de bruit active. Cette mise à jour des Jabra Elite 75t sera automatique et vous n’aurez rien à faire pour en profiter.

