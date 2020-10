Offres Prime Day Amazon : la Fitbit Versa Lite à moins de 100€ !

Pour le Prime Day, Amazon brade tous ses rayons afin de vous faire profiter d’offres exceptionnelles. Ce soir, l’offre mise à l’honneur est la Fitbit Versa Lite Silver aluminium/Charcoal à -44%, soit à 89,99€ au lieu de 159,95€. Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 14 octobre à 23h59.

Centrée sur le sport et le bien-être, la Fitbit Versa Lite vous permet de suivre automatiquement tous vos pas, votre distance parcourue et vos calories brûlées lorsque vous effectuez un exercice physique, mais aussi tout au long de votre journée. Étanche jusqu’à 50m, vous pouvez la porter à la piscine, comme sous la douche. Avec la Fitbit Versa Lite, vous pouvez aussi suivre votre fréquence cardiaque et recevoir vos notifications d’appel, SMS, calendrier et apps directement depuis votre poignet (via le Bluetooth de votre smartphone).

Jusqu’à 20% de réduction sur les montres connectées Honor

Jusqu’au 14 octobre (inclus), Amazon vous propose également des réductions sur les bracelets et montres connectées Honor. Vous pouvez ainsi profiter du bracelet connecté Honor Band 5 à 28,99€ au lieu de 32,88€, soit une réduction de 12%. Le bracelet Honor Band 5 est étanche jusqu’à 50m. Il vous permet de contrôler votre sommeil, mais aussi votre activité physique et fonctionne par Bluetooth.

Dernière offre, mais pas des moindres, Amazon vous propose aussi la montre connectée Honor Magic Watch 2 avec 20% de réduction. Pour 127,49€ au lieu de 159,90€, vous pouvez ainsi profiter de cette montre design qui vous permet de contrôler votre sommeil et votre activité physique avec 15 modes sportifs différents.

Attention, rappelons que ces offres ne sont valables que pendant le Prime Day d’Amazon. Elles expirent donc toutes le mercredi 14 octobre à 23h59. Elles sont de plus destinées aux membres Amazon Prime.