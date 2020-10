Offres Prime Day Amazon : l’aspirateur iRobot Roomba 671 est à -48%, du jamais vu !

En ce moment sur Amazon, et jusqu’au 14 octobre à 23h59, vous pouvez profiter de l’aspirateur iRobot Roomba 671 à seulement 179,99€ au lieu de 349€. Une réduction de 48% plus qu’alléchante alors que l’aspirateur est rarement descendu sous la barre des 200€ depuis sa sortie.

L’aspirateur iRobot Roomba 671 est parfait pour nettoyer vos sols durs, comme vos tapis. Grâce à ses capteurs de poussière DirtSelect et son système de nettoyage en 3 étapes, il vous assure un intérieur propre. Connecté en WiFi, vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone et programmer sa mise en marche via l’application mobile. Il est doté de 2 brosses traditionnelles multi-surfaces, ainsi que d’une navigation adaptative qui lui permet de passer sous et autour des meubles sans problème.

Jusqu’à 58% de réduction sur plusieurs modèles d’aspirateurs robots

Pour le Prime Day, Amazon propose des réductions sur plusieurs modèles d’aspirateurs robots. Vous pouvez notamment profiter du Neato Robotics D750 à 399,99€ au lieu de 949,99€, soit une réduction de 58% !

De nouveau chez iRobot, Amazon propose aussi le Roomba 981, une version améliorée du Roomba 671, avec 26% de réduction. L’aspirateur robot est ainsi à 399€ au lieu de 538,80€.

Pour profiter de ces offres exceptionnelles, vous devez vous rendre sur le site d’Amazon durant le Prime Day, c’est-à-dire avant le 14 octobre à 23h59. Pour voir le top des offres Prime rendez-vous ici.

Enfin, pour bien choisir votre aspirateur robot, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide d’achat entièrement dédié aux aspirateurs robots. La Rédaction de Tom’s Guide y a sélectionné pour vous les modèles les plus performants en fonction de leur gamme de prix.