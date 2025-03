OneNote pour Windows 10 : c’est fini, ou pas…

©Microsoft

Depuis quelques années, Microsoft s’est mise à faire du ménage dans ses applications desktop, celles qui sont livrées directement avec Windows.

On peut notamment citer la fin des applications Mail et Calendar en 2024, qui ont été remplacées par une version gratuite de Outlook. Jusqu’à présent, le logiciel n’était disponible que dans les versions payantes de Microsoft Office ou via l’abonnement Microsoft 365.

L’année 2024 a également vu la disparition de Paint 3D, le fameux logiciel de dessin 3D qui devait remplacer Paint, mais qui n’a pas vraiment réussi à trouver son public.

Arrêt de OneNote pour Windows 10

Microsoft OneNote est l’outil de prise de notes de l’offre bureautique de Microsoft. Il est entièrement gratuit. Vous pouvez vous en servir via l’application dédiée sous Windows, macOS, Android, ou iOS. Il est par ailleurs disponible sous la forme d’un service en ligne accessible depuis n’importe quel navigateur internet.

Microsoft a annoncé dernièrement que OneNote pour Windows 10 allait être arrêté. En effet, cette version était en fait en doublon avec la version desktop Windows de OneNote. Windows 10 disposait de sa propre application. Si cela peut paraître étrange, il s’agissait en fait d’une approche spécifique à Windows 10, comme le pointe Ghacks.

Mais pas de panique, si la version préinstallée de OneNote sur votre ordinateur Windows 10 va disparaître, vous pourrez toujours installer la version desktop Windows standard via le Microsoft Store. Et si vous ne voulez rien installer, vous pourrez toujours vous connecter à votre compte Microsoft sur l’espace en ligne.

En ce qui concerne les fonctionnalités, il semble que l’application Windows 10 en propose davantage que l’application desktop actuelle, mais pas de problème puisque Microsoft a prévu de déployer ces outils spécifiques dans les prochaines mises à jour.

De la même manière, en termes d’interface, la nouvelle application va être mise à jour afin de ressembler à l’ancienne.

Pour finir, si l’ancienne version de OneNote continuera à fonctionner, sachez qu’elle ne recevra plus de mises à jour après octobre 2025. Il est donc conseillé de changer de version.

Licence Gratuite Télécharger Microsoft OneNote Playstore : (1375884 votes) Appstore : (74381 votes) Bureautique

Développeur Microsoft Corporation Télécharger Microsoft OneNote

La fin de Windows 10

Rappelons toutefois que Microsoft en a fini avec Windows 10. La prise en charge des mises à jour de sécurité du système d’exploitation sorti en 2015 se terminera le 14 octobre 2024. Il faut dire que depuis 2021, un nouveau système est disponible : Windows 11.

Et Microsoft n’en peut plus d’essayer de faire passer les utilisateurs à son nouveau système. Entre les mises à jour de Windows 10 destinées à vous forcer la main et passer à Windows 11, les publicités au sein de Windows pour acheter un nouvel ordinateur Copilot+ avec Windows 11 ou les pop-up vous informant de l’arrivée de Windows 11, Microsoft n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Dernièrement, les utilisateurs ont carrément reçu un mail leur expliquant quoi faire de leur PC Windows 10. Spoiler : s’en débarrasser pour passer à un PC neuf avec Windows 11… Il existe d’ailleurs un outil pour vérifier si votre système est compatible : PC Health Check.

Mais le problème reste le même : actuellement tous les PC équipés de Windows 10 ne sont pas forcément compatibles avec Windows 11 et tous les utilisateurs n’ont pas forcément les moyens d’en changer.

En attendant, les PC sous Windows 10 continueront de fonctionner même après la fin des mises à jour gratuites (oui une solution de mise à jour de sécurité payante existe, passons).

Si vous avez peur de vous retrouver avec un ordinateur sans mise à jour de sécurité, si votre utilisation de votre PC se résume à quelques courriers tapés dans un traitement de texte et à une simple navigation internet, n’hésitez pas à passer à Linux : Ubuntu (pour le plus connu) ou Fedora. Ce système est gratuit et propose une interface graphique proche de celle de Windows.