Un OnePlus 10 Pro cassé en deux, une épée redoutable dans Minecraft, les cigarettes du Pingouin censurées, c’est le récap’

Un YouTubeur a brisé en deux un OnePlus 10 Pro en testant sa solidité, un mod Minecraft permet de crafter une épée dévastatrice, un attribut iconique du Pingouin n’apparaîtra pas dans The Batman. Voici le récap’ !

Au menu de ce récapitulatif : le crash-test d’un OnePlus 10 Pro se termine en eau de boudin. Sur Minecraft, un joueur parvient à crafter l’ultime épée Infinity Sword après un long processus. Enfin, Colin Farrell révèle que le Pingouin ne sera pas affublé de son porte-cigarette habituel dans The Batman.

Le OnePlus 10 Pro scindé en deux suite à un test de durabilité

Le vidéaste Zack Nelson a pour habitude de passer les smartphones à la torture. Et le OnePlus 10 Pro n’a pas échappé à son crash-test. Suivant sa procédure habituelle, il a réalisé un « un test de pliage » en appuyant sur le smartphone avec ses deux pouces. Assez pour sonner le glas du OnePlus 10 Pro qui s’est tout bonnement éclaté en deux à cause de la pression exercée.

À lire > Près de 1000 € à la poubelle avec ce OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro s’éclate en deux lors d’un test de durabilité © JerryRigEverything

Minecraft : marchez sur vos adversaires grâce à l’Infinity Sword

Des milliers de mods ont été conçus dans Minecraft, rendant les possibilité du jeu quasiment illimitées. Le vidéaste SSundee s’est notamment frotté récemment au modpack « Insane Craft » qui permet d’obtenir l’épée Infinity Sword aka Blade of the Conqueror, une arme ultime qui ne laisse aucun répit à vos adversaires. Mais crafter cette épée est loin d’être une mince affaire. Entre collecte de matériaux, création d’autres épées et mini-jeux corsés, le joueur détaille toutes les étapes du processus dans sa vidéo.

À lire > Minecraft : il réussit à crafter l’Infinity Sword, l’épée ultime en PvP

L’épée Blade of the Conqueror qui inflige d’énormes dégâts – Crédit : SSundee / YouTube

The Batman : le Pingouin sera privé de cigarettes

Dans les comics comme dans la série d’animation de 1992, le Pingouin ne quitte jamais son porte-cigarette. Cet élément caractéristique du super-vilain sera toutefois absent du film The Batman, comme l’a confirmé Colin Farrell qui prêtera ses traits à l’antagoniste. La faute à la bien-pensance qui pousse les producteurs à éviter de mettre en avant le tabagisme dans les blockbusters.

À lire > The Batman : la bien-pensance censure le plaisir coupable du Pingouin