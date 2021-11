OnePlus 10 Pro : premier aperçu du bloc caméra

Le célèbre leaker OnLeaks vient de faire une nouvelle révélation. Celui-ci a récemment partagé plusieurs photos qui révèleraient une partie du design du futur smartphone chinois OnePlus 10 Pro. Elles sont censées être basées sur des prises de vue réelles d’une version du téléphone, bien que probablement légèrement retouchées afin d’éviter d’exposer trop de détails.

OnePlus 10 Pro – Crédit : Twitter/OnLeaks

Selon la photo, le OnePlus 10 Pro semble disposer de trois caméras arrière, perdant potentiellement la quatrième caméra monochrome de 2MP qui figurait sur son prédécesseur, le OnePlus 9, qui a lui aussi fait l’objet de fuites concernant son bloc photo. OnLeaks n’a pas publié de nouvelles spécifications techniques concrètes. En revanche Zouton, un autre leaker, a révélé plusieurs informations à ce sujet.

OnePlus 10 Pro : un écran très haute définition, un zoom optique 5X

Selon lui, le OnePlus 10 Pro disposerait de 8 Go à 12 Go de RAM, et de 128 Go à 256 Go de stockage. Le smartphone serait équipe d’un écran de 6,7 pouces de rapport 20:9. Celui-ci afficherait une résolution QHD de 3216 x 1440p, soit quatre fois celle du HD standard. L’écran disposera d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, l‘imposant appareil serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh.

Les spécifications du OnePlus 10 et du OnePlus 10 Pro sont encore un mystère, mais une rumeur indique qu’au moins un des deux téléphones serait équipé d’un zoom optique X5. On peut donc en déduire que la version standard du OnePlus 10 embarquera une caméra de moins que son grand frère, afin de réduire les couts.

Il s’agit de la toute première fuite fiable concernant le futur OnePlus 10 Pro, le constructeur restant très discret concernant son futur téléphone. Cependant, le fabricant a officiellement confirmé que les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro embarqueront un nouveau logiciel basé sur une combinaison d’OxygenOS et de ColorOS d’Oppo, maintenant que les deux sociétés ont fusionné.

Source : techradar