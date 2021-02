OnePlus 7 et 7 Pro : jusqu’à 200 € de réduction chez Darty et à La Fnac

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un smartphone sans pour autant vous ruiner voici des offres susceptibles de vous intéresser. Chez Darty et La Fnac le OnePlus 7 et 7 Pro bénéficient de plusieurs remises pouvant aller jusqu’à plus de 200 €.

OnePlus 7 et 7 Pro en promo chez Darty et La Fnac

Ce sont donc plusieurs possibilités qui s’offrent à vous pour acheter le OnePlus 7 ou le OnePlus 7 Pro. Les deux sites proposent donc des prix très attractifs mais pour combien de temps ? Ne sachant pas jusque quand il est préférable de ne pas réfléchir trop longtemps.

Chez La Fnac, le OnePlus 7 128 Go et 6 Go de RAM est à 399 € au lieu de 559 €

Chez La Fnac, le OnePlus 7 Pro 128 Go et 6 Go de RAM est à 499 € au lieu de 709 €

Chez Darty, le OnePlus 7 Pro 6 Go + 128 Go est à 499 € et le OnePlus 7 Pro 8 GO + 256 Go est à 559 €

Vous vous demandez certainement comment choisir et quelles sont les différences entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro qui justifient l’écart de prix ? Si les processeurs sont identiques ainsi que la mémoire vive, les différences se portent sur la taille de l’écran, la batterie et le nombre de capteur photo.

Le OnePlus 7 a un écran OLED de 6,41 pouces, un double capteur de 48 + 5 MP avec une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide Fast Charge. Le OnePlus 7 Pro lui a un écran OLED de 6,67 pouces, d’un triple capteur de 48 + 16 + 8 MP et d’une batterie de 4000 mAh compatible avec la Warp Charge 30.