OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro : 200 € de réduction chez Amazon

Alors que le OnePlus 7 et 7 Pro sont en promo chez Darty et La Fnac, ce sont maintenant les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro qui bénéficient de belles réductions chez Amazon. En effet le OnePlus 8 passe à 499 € au lieu de 699 € et le OnePlus 8 Pro est à 699 € au lieu de 899 €.

200 € de réduction sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro

Entre Darty, La Fnac et Amazon c’est à celui qui fera la meilleure offre. On peut dire qu’Amazon se défend bien avec ses 200 € de réduction sur chacun des smartphones en question.

Le OnePlus 8 a une dalle AMOLED de 6,55 pouces de très bonne qualité compatible HDR10+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et équipé d’un triple capteur 48 + 16 + 2 MP avec une qualité photo satisfaisant. Avec son processeur Snapdragon 865 les performances sont au rendez-vous tout comme la batterie de 4300 mAh qui assure une autonomie d’une journée complète. En revanche pour la recharge sans fil il faudra s’orienter vers le OnePlus 8 Pro. Ce dernier possède une autonomie plus importante, un écran légèrement plus grand ainsi qu’un quadruple capteur.

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix entre les deux modèles pour ensuite passer votre commande sur Amazon. Ne sachant pas la durée de l’offre il ne faudra pas trop réfléchir. Dans le doute pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.