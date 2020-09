OnePlus 8T : une fuite révèle presque toutes les caractéristiques techniques du smartphone

Android Central a partagé quelques détails du prochain OnePlus 8T, qui devrait être présenté fin septembre, pour une sortie en octobre. Le flagship, connu sous son nom de code « Kebab », est une évolution mineure du OnePlus 8.

Crédit : OnePlus 8T – oxygenupdater

La première image du OnePlus 8T a fuité au début du mois, et connaissons désormais les principales caractéristiques du téléphone. Le OnePlus 8 original est doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces et le OnePlus 8T devrait conserver la même taille d’écran. Cependant, pour mieux concurrencer les autres smartphones haut de gamme, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz est cette fois-ci portée à 120 Hz.

Android Central annonce que le OnePlus 8T sera équipé d’un Qualcomm Snapdragon 865 Plus, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage. En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 8T offrirait un total de quatre caméras à l’arrière. Le capteur principal serait de 48 MP. Cependant, celui-ci sera différent de celui installé à l’intérieur du OnePlus 8. À la place de l’IMX586, qui équipe également le OnePlus 7 Pro, nous pourrions retrouver l’IMX689, déjà présent sur le OnePlus 8 Pro et l’OPPO Find X2 Pro.

Le capteur principal sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 16 MP, d’un appareil photo macro qui passe de 2 à 5 MP et d’un objectif portrait de 2 MP. Pour l’instant, on ne sait rien de la caméra selfie ni de la batterie. Cependant, des fuites suggéraient que celle-ci pourrait être rechargée à une puissance de 65W, contre 30W actuellement. Le téléphone sera commercialisé avec OxygenOS 11 basé sur Android 11.

Des modèles d’entrée de gamme sont également prévus

Deux modèles moins chers que le OnePlus Nord seraient prévus. Comme l’a révélé le leaker MaxJmb sur Twitter, il s’agit de Billie 1 et Billie 2. Un des modèles serait équipé d’un Snapdragon 690, tandis que l’autre abritera un Snapdragon 460. Il semblerait que ce processeur soit le premier de la série 4 à être compatible 5G. Le téléphone devrait également se recharger à une puissance maximale de 18W.

