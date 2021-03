OnePlus 9 et 9 Pro : les rendus officiels des smartphones fuitent avant leur présentation

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront dévoilés le 23 mars prochain, et promettent des améliorations significatives de leur partie photo, souvent critiquée par les fans et qui ne fait pas toujours le poids face à la concurrence.

OnePlus 9 Pro rendus officiels – Crédit : WinFuture

Les rendus officiels correspondent bien à toutes les fuites des mois précédents. Tout d’abord, nous avions pu voir un prototype du OnePlus 9 être pris en main, puis le OnePlus 9 Pro être dévoilé au travers de photos volées.

De face, les OnePlus 9 et 9 Pro ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs. Néanmoins, on peut noter que le OnePlus 9 a maintenant un écran plat et que le OnePlus 9 Pro voit la diagonale de son écran passer de 6,78 pouces à 6,7 pouces. Les changements les plus notables sont au dos. En effet, le fabricant chinois met cette année l’accent sur la photo et sur son nouveau partenariat avec Hasselblad.

OnePlus 9 et 9 Pro : des champions de la photo ?

Nous savions que le OnePlus 9 Pro allait être conçu en partenariat avec Hasselblad. Cependant, nous avons désormais la confirmation que le fabricant chinois a également collaboré avec l’entreprise suédoise sur le OnePlus 9.

Côté photo, les deux smartphones se distingueront au niveau de leurs objectifs. Sur le OnePlus 9 Pro, les utilisateurs auront le choix entre quatre objectifs différents. On retrouvera l’IMX 789 de 48 MP pour le grand angle, l’IMX 766 de 50 MP pour l’ultra grand-angle, l’OmniVision OV08A10 de 8 MP pour le téléobjectif qui permettra un zoom optique 3.3X ainsi qu’un capteur macro GalaxyCore GC02M1B de 2 MP.

Le OnePlus 9 utilise lui une configuration avec 3 capteurs. L’objectif grand-angle serait l’IMX 689 que l’on trouvait déjà sur le OnePlus 8 Pro l’année dernière. Il sera accompagné par l’IMX 766 du OnePlus 9 Pro et du capteur macro de 2 MP. L’IMX 766 est un capteur dit « FreeForm », qui permet d’éviter la distorsion habituelle des photos en ultra grand-angle.

OP9 is okay with imx689 and same ultra wide cam as Pro aka imx766 w Freeform lens — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 10, 2021

D’après WinFuture, le OnePlus 9 Pro sera disponible en noir et en violet, tandis que le OnePlus 9 aura lui droit à trois coloris : argent, noir et vert. WinFuture note également l’absence d’antennes réseau dans le cadre du OnePlus 9. Cela laisse penser que OnePlus a abandonné le métal pour du plastique. Cependant, on ne sait pas encore si le dos du smartphone sera en plastique, comme c’est le cas pour le Galaxy S21 de Samsung.

Les OnePlus 9 et 9 Pro ne seront pas présentés seuls, puisqu’ils devraient être rejoints par le OnePlus 9R, le nouveau smartphone haut de gamme abordable, ainsi que la OnePlus Watch, la première montre intelligente du fabricant. Il faudra attendre le 23 mars prochain pour en savoir davantage sur les trois OnePlus 9. Tous les rendus sont disponibles sur le site de WinFuture.

OnePlus 9 rendus officiels – Crédit : WinFuture

Source : WinFuture