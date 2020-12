OnePlus 9 : première prise en main du smartphone, quelques caractéristiques techniques révélées

Le téléphone n’est pas attendu avant le mois de mars 2021, mais nous avons déjà grâce à cette prise en main un bon aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre sur le OnePlus 9.

OnePlus 9 – Crédit : phonearena

Les photos dévoilées par Phonearena ressemblent beaucoup à la première image que nous avions pu voir du OnePlus 9. Cependant, vous pourrez remarquer que le téléphone possède un autre logo que celui de OnePlus au dos. Il semble que cela soit normal, car certains fabricants n’utiliseraient pas leur propre logo sur des prototypes.

OnePlus 9 : quelles caractéristiques techniques attendre sur le smartphone ?

Le smartphone est équipé du nouveau processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, qui a été présenté il y a quelques jours. De plus, le téléphone dispose d’un écran perforé FHD+ AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. En plus de cette puce, cette unité de préproduction du OnePlus 9 est dotée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce qui implique qu’il s’agit du modèle de base de la gamme. Android 11 est également disponible.

Le module photo est constitué de deux grands capteurs et d’un troisième plus petit, accompagnés d’un flash LED. Selon Phonearena, le OnePlus 9 serait doté d’un capteur principal 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 16 MP. Il s’agit de caractéristiques techniques très similaires au OnePlus 8T de cette année, que nous avions eu l’occasion de tester. Sur les bords du téléphone, on peut remarquer que OnePlus conserve encore cette année l’Alert Slider, très apprécié des fans de la marque.

Cependant, vous pouvez voir que le module photo comporte la mention « Ultrashot ». Il s’agit probablement d’une nouvelle technologie de OnePlus pour améliorer les performances photo de son smartphone. En outre, les objectifs géants au dos suggèrent qu’on pourrait s’attendre à de meilleures performances photo qu’avec le OnePlus 8T. Le lancement du téléphone n’est pas prévu avant plusieurs mois. En effet, OnLeaks avait dévoilé une sortie au mois de mars lorsqu’il avait montré pour la première fois le design du OnePlus 9 Pro.

Source : Phonearena