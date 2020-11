OnePlus 9 Pro : le design du smartphone dévoilé, il s’inspire de ses prédécesseurs

OnePlus semble s’être fortement inspiré des anciens OnePlus de 2020. En effet, on remarque que la face avant est identique à celle du OnePlus 8 Pro, tandis que la face arrière reprend le module photo rectangulaire sur le coin supérieur gauche du OnePlus 8T.

OnePlus 9 Pro – Crédit : OnLeaks

Le design du prototype récupéré par OnLeaks nous montre un écran incurvé semblable à son prédécesseur. C’est sur le dos en verre du smartphone que l’on retrouvera la principale nouveauté, un nouveau module photo. Celui-ci se situe en haut à gauche du panneau arrière. Il ressemble beaucoup au module photo du OnePlus 9 qui avait été révélé par le site 91mobiles la semaine dernière.

Cependant, contrairement au OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro semble être doté de capteur supplémentaire en dessous du flash. Deux capteurs seraient également plus grands que les autres, probablement le capteur principal et l’ultra grand-angle, pour capter plus de lumière. OnePlus semble avoir succombé à la mode du module photo rectangulaire, car il est aussi présent sur le OnePlus Nord N10 5G, que nous avons eu l’occasion de tester, ainsi que sur son modèle le plus abordable, le OnePlus Nord 100, qui est finalement compatible 90 Hz.

Que sait-on du OnePlus 9 Pro ?

OnLeaks précise que l’écran du OnePlus 9 Pro a une diagonale de 6,7 pouces. Il s’agit de la même taille que celui du OnePlus 8 Pro l’année dernière. Cependant, à cause de ses bordures inchangées en haut et en bas, il devrait être tout aussi imposant. L’écran devrait demeurer QHD+ 120 Hz comme son prédécesseur, mais comme OnePlus semble améliorer le taux de rafraichissement chaque année, il ne serait pas impossible de voir ce smartphone disposer d’une option 144 Hz.

91mobiles a confirmé que le OnePlus 9 disposera de deux capteurs 48 MP, mais nous n’avons encore aucune information sur ceux du OnePlus 9 Pro. Côté processeur, on retrouvera sans surprise le nouveau Snapdragon 875 de Qualcomm, qui sera présenté le 1er décembre.

La batterie du smartphone ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport au OnePlus 8T, que nous avions également pu tester. Celui-ci équipé est d’une batterie de 4500 mAh. Cependant, OnePlus pourrait à nouveau améliorer sa recharge rapide, au-delà de 65W. OnLeaks a aussi confirmé aussi que nous pouvions attendre les OnePlus 9 et 9 Pro dès le mois de mars 2021.

Source : OnLeaks