OnePlus 9 : un partenariat avec Leica pour ses caméras comme chez Huawei ?

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro pourraient bien connaître un bond de performances l’année prochaine en photo. En effet, une première prise en main du smartphone a révélé quelques caractéristiques techniques, en plus de confirmer deux énormes capteurs au dos du téléphone. Ces capteurs géants se retrouveront également sur le OnePlus 9 Pro, comme l’a dévoilé OnLeaks sur ses rendus.

OnePlus de nouveau au niveau de la concurrence en photo grâce à Leica ?

Depuis quelques années, les smartphones OnePlus ne sont pas exceptionnels en photo. Lors de notre test du OnePlus 8T, nous avions noté que le téléphone possédait de bonnes aptitudes pour la photo, mais certains défauts comme l’absence de zoom optique se faisaient ressentir. OnePlus n’est jamais vraiment sorti du lot dans ce domaine.

Un partenariat avec Leica serait l’occasion pour OnePlus d’être plus compétitif face à la concurrence. Sur DXOMARK le OnePlus 8 Pro a obtenu un score total de 118 points, bien loin des 136 points du Huawei Mate 40 Pro, le smartphone concentré sur la photo. En effet, grâce à son partenariat avec Leica, Huawei est chaque année parvenue à sécuriser la première place du classement de DXOMARK.

On ne s’attend pas non plus à ce que OnePlus arrive à talonner Huawei dans ce domaine, mais Pete Lau a déclaré que OnePlus allait continuer à fabriquer des capteurs personnalisés pour ses smartphones, comme c’était le cas avec le OnePlus 8 Pro. L’année prochaine, le fabricant chinois promet de se concentrer davantage sur l’amélioration du matériel et de son algorithme pour exceller en photo. Il faudra attendre le mois de mars, date supposée de la présentation du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro, pour se faire notre propre avis sur les progrès du fabricant dans ce domaine.

