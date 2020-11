OnePlus 9 : une première image du smartphone et un benchmark

Alors que plusieurs leakers s’accordent à dire que ce rendu est le bon, Max Jambor, connu pour ses fuites concernant OnePlus, déclare que le téléphone final pourrait être modifié. Les pincettes sont donc de rigueur concernant le design.

OnePlus rendus CAD – Crédit : 91mobiles

D’après les rendus publiés par 91Mobiles, qui sont basés sur des fichiers CAD, il semble que le prochain téléphone OnePlus sera équipé d’un écran OLED plat, plus grand que celui de 6,55 pouces du récent OnePlus 8T que nous avions pu tester. De plus, celui-ci pourrait profiter d’un taux de rafraichissement de 120 Hz comme le OnePlus 8T, contre seulement 90 Hz sur le OnePlus 8. On ne sait pas si le OnePlus 9 Pro pourra aller jusqu’à 144 Hz, mais c’est une forte possibilité.

Comme vous pouvez le voir en haut à gauche du dos du smartphone, le OnePlus 9 serait équipé de 3 capteurs photo en plus d’un Flash LED. Deux des trois capteurs seraient plus gros, pour mieux capter la lumière extérieure.

Enfin, on connait déjà les numéros de modèles des futurs smartphones de OnePlus. Les modèles du OnePlus 9 seront LE2110, LE2117, et LE2119, et ceux du OnePlus 9 Pro seront LE2120 et LE2127.

Le OnePlus 9 est déjà passé par le benchmark Geekbench

Le OnePlus 9 a été repéré sur Geekbench équipé d’un Snapdragon 875. Il s’agit du futur processeur haut de gamme de Qualcomm, qui sera dévoilé lors d’une conférence en ligne le 1er décembre. En plus de proposer un bond de performances par rapport au Snapdragon 865, celui-ci serait particulièrement efficace énergétiquement. En effet, il sera gravé en 5 nm EUV par Samsung, ce qui aura pour conséquence d’améliorer les performances énergétiques, et donc améliorer l’autonomie des smartphones de 2021.

Le OnePlus 9 (LuBan LE2117) a obtenu des scores des 1122 en single-core et 2733 en multi-core. C’est légèrement en dessous des scores du Xiaomi Mi 11 que nous vous avions montré lors de la comparaison entre le Snapdragon 875, l’Exynos 2100 et le Kirin 9000. Cependant, il est bon de rappeler qu’il s’agit encore de modèles de tests. On devrait voir ces scores augmenter sur la version finale.

OnePlus 9 sur Geekbench – Crédit : @TechDroider / Twitter

Source : 91mobiles