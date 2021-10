OnePlus 9RT : des rendus dévoilent le design du smartphone milieu de gamme

Faute de OnePlus 9T qui a été abandonné peut-être à cause de la pénurie mondiale de composants, le OnePlus 9RT dévoile son design au travers de rendus en fuite. Ce smartphone milieu de gamme n’est pas le plus attendu par la communauté, mais il a le mérite d’être encore plus abordable que le OnePlus 9T qui était quant à lui particulièrement attendu.

OnePlus 9R – Crédit : OnePlus

Généralement, OnePlus lance ses smartphones de la série « T » au troisième trimestre de chaque année pour complémenter la gamme principale. Cette année, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont été lancés en mars, mais il n’y aura pas de 9T. Il serait donc remplacé par le milieu de gamme OnePlus 9RT.

Sortie imminente pour le OnePlus 9RT ?

Le célèbre leaker Evan Blass a partagé sur son compte Twitter trois rendus du OnePlus 9RT. Deux images du dos du smartphone dévoilent son design et une de sa boîte rouge confirme son nom. Le module photo est équipé de trois capteurs placés verticalement, dont un de 50 Mpx.

Le design est un peu différent de celui du OnePlus 9 Pro que nous avons eu l’occasion de tester. Le OnePlus 9RT comprend d’ailleurs un capteur supplémentaire par rapport au OnePlus 9 que nous avons aussi testé. De plus, Evan Blass a mystérieusement tweeté : « Martin – 10/13 ». Il semblerait donc que Martin soit le nom de code du OnePlus 9RT. Le smartphone serait officiellement annoncé le 13 octobre, soit mercredi prochain.

Enfin, le OnePlus 9RT est probablement une version globale du OnePlus 9R lancé en avril exclusivement en Inde. Celui-ci est notamment équipé du Snapdragon 870 au lieu du Snapdragon 888 pour être proposé à un prix plus faible. Selon les dernières fuites en date, le OnePlus 9RT aurait aussi le Snapdragon 870, une batterie de 4 500 mAh, un chargement rapide de 65 W et un capteur photo amélioré de 50 Mpx. Ce n’est pas non plus impossible que le OnePlus 9RT soit équipé du Snapdragon 888 comme un benchmark le suggérait.

Source : TechRadar