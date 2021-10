OnePlus 9RT est lancé dans quelques heures en Chine

OnePlus 9RT démarre son existence officielle en Chine. L’événement OnePlus commence à 13h30 aujourd’hui. Le lancement est diffusé en direct via le site Web de OnePlus en Chine et le compte Weibo.

le nouveau model OnePlus 9RT – Crédits : OnePlus

D’après un teaser de la semaine dernière, le smartphone sera livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 888 et un écran 120 Hz. Il promet une mise à niveau du OnePlus 9R qui a été lancé avec la série OnePlus 9 plus tôt cette année. Le OnePlus 9RT devrait aussi venir avec une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1, ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh. Néanmoins, la société n’a pas encore révélé la RAM ou le stockage exact.

OnePlus 9RT : un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz

OnePlus 9RT sera le premier téléphone du fabricant avec un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz. Selon OnePlus, les nouvelles optimisations ont amélioré le délai de clic de 57 % et le délai de glissement de 47 %. Notons aussi que ce téléphone est développé en collaboration avec l’équipe OnePlus esports. Le 9RT proposera toujours une dalle Samsung E4 de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant à son apparence, nous la connaissons déjà.

En outre, OnePlus a déjà partagé les détails du système de refroidissement retravaillé de la RT. Il se compose d’une structure à cinq couches couvrant la plus grande surface d’un appareil OnePlus à ce jour. Cela sera nécessaire pour contrôler l’exigeante chipset Snapdragon 888.

Seulement quelques semaines après les OnePlus Buds Pro, OnePlus lancera également ses nouveaux écouteurs TWS, les OnePlus Buds Z2 durant l’événement. Le constructeur a déjà divulgué la boîte de vente au détail pour donner des indices quant à la conception de ces écouteurs promettant la suppression des bruits extérieurs.

Source : Digitaltrends