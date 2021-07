OnePlus 9T : le smartphone serait la nouvelle victime de la pénurie mondiale de composants

L’année dernière, nous avions pu voir arriver la série OnePlus 8 suivie du OnePlus 8T, mais OnePlus n’avait présenté aucun modèle 8T Pro. Cette année, nous pourrions ne pas voir de série « T » du tout, si l’on en croit les propos du célèbre leaker Max Jambor.

OnePlus 9 et 9 Pro, en partenariat avec Hasselblad – Crédit : OnePlus

Le leaker Max Jambor a révélé dans un tweet qu’il n’y aura pas de OnePlus 9T ni de OnePlus 9T Pro cette année. Ce serait la première fois depuis 2015 que OnePlus aurait choisi de ne sortir qu’une seule série de smartphones haut de gamme dans une année civile. Le fabricant a récemment dévoilé son OnePlus Nord 2 que nous avions pu tester, mais il ne s’agit pas d’un flagship.

Cette année, OnePlus devrait donc se contenter du OnePlus 9 ainsi que de l’impressionnant OnePlus 9 Pro sur le segment premium. On ne sait pas exactement pourquoi OnePlus a décidé d’abandonner ses versions Pro. Cela pourrait être dû à un manque de nouveautés pour ce deuxième semestre, bien que Qualcomm ait dévoilé un nouveau Snapdragon 888 Plus. Cependant, la principale cause serait la pénurie de composants.

La pénurie mondiale de composants en cause ?

Actuellement, toute l’industrie est touchée par d’importants problèmes d’approvisionnement de composants, qui vont parfois jusqu’à paralyser les chaînes de production. Cela force parfois les fabricants à repousser la sortie de certains produits. C’est par exemple le cas du Galaxy S21 FE de Samsung, qui a été repoussé en octobre prochain à cause de la pénurie de puces.

Il est donc très probable que les OnePlus 9T et 9T Pro soient les nouvelles victimes de cette crise, et que le fabricant ait tout simplement décidé d’annuler leur sortie. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque cela permettra probablement aux OnePlus 9 et 9 Pro actuels de conserver leur valeur un peu plus longtemps.

Tim Cook, le PDG d’Apple, avait même dévoilé hier que la pénurie mondiale pourrait fortement impacter la production de l’iPhone 13. Par conséquent, il se pourrait qu’en cas de forte demande, les délais de livraison soient rallongés de plusieurs semaines.

Source : Max Jambor