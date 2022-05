OnePlus annonce la présentation du Nord 2T 5G et des Nord Buds

Après ses OnePlus 10, il était temps pour le constructeur chinois de présenter les successeurs de sa gamme Nord, plus abordable. Les modèles de 2022 seront donc les Nord CE 2 Lite 5G et OnePlus Nord 2T 5G, ce dernier étant une vraie nouveauté mondiale.

OnePlus Nord 2T 5G ©OnePlus

OnePlus ne dévoile aujourd’hui que leur date de présentation. Ce sera le 19 mai à 16h. L’évènement, nommé The Speed Games, sera diffusé sur la chaîne YouTube de OnePlus.

Le OnePlus Nord 2T 5G disposera de la recharge SuperVOOC 80 Watts, la même que l’on trouve sur le OnePlus 10 Pro 5G. C’est la seule info officielle que nous ayons. Néanmoins, les caractéristiques de ce smartphone sont déjà plus ou moins connues.

Les caractéristiques du OnePlus Nord 2T 5G ont fuité

Aliexpress a en effet vendu la mèche. Le Nord 2T 5G aurait ainsi un écran AMOLED de 6,43 pouces affichant en Full HD+ à 90 Hz. Pour l’animer, on trouvera dans les entrailles du smartphones la toute nouvelle puce Dimensity 1300 de MediaTek. Elle sera épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est de 4500 mAh.

OnePlus Nord 2T 5G ©OnePlus

La partie photo sera servie par trois capteurs à l’arrière :

un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX766)

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur monochrome de 2 mégapixels

A l’avant, c’est un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels qui prend place. Le OnePlus Nord 2T 5G devrait vraisemblablement être proposé à 399 €, soit un tarif identique à son prédécesseur, le OnePlus Nord 2.