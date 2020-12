OnePlus Band : premier aperçu du design du bracelet connecté à 40 dollars

Le OnePlus Band fait tout de suite penser à d’autres bracelets tels que le Mi Band 5 de Xiaomi, le Galaxy Fit2 de Samsung ou encore l’OPPO Band, dont il partagera sans doute la plupart de ses caractéristiques.

OnePlus Band design – Crédit : Stufflistings

Nous savons que OnePlus lancera sa première montre intelligente en 2021, mais nous ne savions pas que le fabricant chinois préparait un bracelet connecté. OnePlus a déclaré travailler avec Google pour améliorer Wear OS pour sa montre connectée. Celle-ci devrait adopter un design circulaire pour se démarquer de ses concurrentes telles que l’Apple Watch.

OnePlus Band : un bracelet connecté accessible

D’après les informations d’Android Central, le OnePlus Band sera disponible autour de 40 dollars. Tout comme le Mi Band 5 de Xiaomi, il sera équipé d’un écran AMOLED, probablement de 1,1 pouce. De plus, le bracelet sera capable de tenir plusieurs jours sur une seule charge.

Le bracelet connecté sera compatible avec le Bluetooth 5.0 et sera basé sur Android 6.0. Il sera également étanche 5ATM, soit jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Comme le fabricant propose déjà des accessoires tels que des écouteurs sans fil, on s’attend également à ce que OnePlus commercialise son bracelet en France.

Il devrait arriver dès le premier trimestre de l’année prochaine. Le OnePlus Band devrait être officialisé avant la série OnePlus 9, qui sera présentée au mois de mars. Celle-ci sera composée du OnePlus 9, dont nous avons déjà pu voir le design et certaines caractéristiques, du OnePlus 9 Pro, mais aussi d’un téléphone plus abordable, le OnePlus 9 Lite. Ce dernier sera équipé d’un Snapdragon 865 et non d’un Snapdragon 888.

Le OnePlus Band sera rejoint plus tard par la OnePlus Watch, qui devrait rivaliser avec des montres telles que la Samsung Galaxy Watch 3 ou la Garmin Venu. Vous pouvez les retrouver dans notre comparatif des meilleures smartwatches de 2020. On espère que la montre intelligente de Google embarquera le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 4100. Cette puce permettra aux montres connectées qui l’utiliseront d’être plus performantes, mais surtout plus autonomes.

Source : @stufflistings