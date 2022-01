OnePlus Buds Pro : la marque lance une édition Seigneur des anneaux aux couleurs du Mithril

OnePlus Buds Pro « Mithril » © OnePlus

En Chine, OnePlus vient de sortir une finition Seigneur des anneaux de ses OnePlus Buds Pro, les nouveaux concurrents des AirPods Pro d’Apple, sortis l’été dernier. La finition de ses écouteurs sans fil s’inspire plus précisément du Mithril, un matériau très résistant et proche de l’argent dans la franchise, qui compose par exemple la cotte de maille portée par Frodon Sacquet. En sindarin, l’une des langues construites imaginées par le romancier et philologue J. R. R. Tolkien, mithril est composé de mith, « gris », et ril, « étincelant ».

Des écouteurs argentés qui plairaient bien à Bilbon Sacquet

La marque chinoise OnePlus recherche en permanence de nouvelles façons de proposer des designs uniques et élégants avec ses produits, en expérimentant parfois des textures et des matériaux que vous ne trouverez pas dans les gammes d’autres fabricants. On citera par exemple le OnePlus 10 Pro et son design unique, dont la fiche technique complète a récemment été dévoilée.

Aujourd’hui, c’est donc cette nouvelle finition destinée aux OnePlus Buds Pro qui fait parler d’elle. La variante, qui souhaite imiter le Mithril donc, utilise un seul revêtement métallique, de haut en bas. Ce revêtement est fabriqué à partir d’une technologie de métallisation sous vide non-conductrice (également appelée technologie de revêtement de placage discontinu), qui ressemble à l’aspect brillant du chrome et qui maintient une finition résistante aux empreintes digitales. Le boîtier des écouteurs se retrouve lui aussi dans cette même matière. Pour le reste, les écouteurs sont en tous points similaires au modèle traditionnel.

OnePlus Buds Pro édition Mithril © OnePlus

Pour l’instant, les écouteurs semblent être limités à une sortie en Chine. Ils ont été lancés au prix de 799 yuans, soit environ 110 €, pour correspondre aux deux autres couleurs déjà disponibles. Rappelons qu’en fin d’année dernière, les OnePlus Buds Pro se trouvaient en promotion à 139,99 € dans nos contrées. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés si OnePlus compte un jour proposer l’édition Mithril en France.

Source : OppoShop (en chinois)