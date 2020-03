OnePlus : découvrez sa nouvelle image de marque

Crédit : OnePlus

OnePlus vient de dévoiler sa toute nouvelle image de marque, qui remplace donc l’ancienne utilisée depuis 2014. Celle-ci inclut donc un nouveau logo, une nouvelle palette de couleurs et une nouvelle police d’écriture. L’entreprise a d’abord révélé le branding sur le site chinois Weibo, puis sur son site. Bon, il ne faut pas non plus s’attendre à un renouveau complet au point que l’on ne reconnaîtrait pas la marque. La gamme des OnePlus 8 devrait être lancée à la mi-avril donc les prochains smartphones arboreront le nouveau logo. Il faut tout de même espérer que le lancement ne soit pas retardé par la pandémie de Covid-19, comme c’est le cas pour les films par exemple.

Le changement arrive après plus de 6 ans de monotonie

Tout d’abord, parlons du logo et de ses différences avec l’ancien. Elles ne sont pas nombreuses et les deux sont assez similaires au premier coup d’œil. Le « 1 » est tout de même représenté de manière plus curviligne, le « ONEPLUS » est plus net et large. Enfin le « + » prend plus de place (jeu de mots involontaire ou presque). D’après OnePlus, l’agrandissement de ce signe est un clin d’œil à sa communauté qui est en pleine croissance.

Crédit : OnePlus

La société change aussi sa palette de couleurs, enfin elle y rajoute davantage de couleurs pour être précis. L’iconique rouge sera maintenant accompagné de 5 couleurs secondaires : le vert, le magenta, l’indigo, le jaune et le cyan. Une nouvelle police d’écriture remplace également l’ancienne. D’après la marque, elle « améliore la lisibilité et elle est plus agréable pour les yeux ». Elle n’a cependant pas précisé le nom de la police et si les utilisateurs pourront la retrouver dans Oxygen OS voire l’utiliser comme police d’écriture principale.

Comme vous avez donc pu le voir, ces changements du branding ne sont pas non plus totalement nouveaux. Certains détails sont même difficiles à reconnaître et il faut être un expert de OnePlus pour réellement s’en apercevoir. C’est tout de même symbolique pour l’entreprise qui s’apprête à lancer sa première gamme de smartphones de la décennie. En effet, toutes ces nouveautés seront présentes dans les prochains smartphones de la marque chinoise à compter du OnePlus 8.

Source : GMSArena