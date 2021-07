OnePlus dévoile les Buds Pro, les nouveaux concurrents des AirPods Pro d’Apple

Avec un design qui ressemble beaucoup aux écouteurs d’Apple, mais avec des tiges brillantes, la comparaison entre les OnePlus Buds Pro et les AirPods Pro est évidente. Les OnePlus Buds Pro sont aussi, comme on peut s’y attendre, la réponse à d’autres concurrents comme les Galaxy Buds Pro de Samsung.

OnePlus Buds Pro – Crédit : OnePlus

Les OnePlus Buds Pro apportent une suppression adaptative du bruit grâce avec trois microphones intégrés à chaque écouteur. L’annulation active du bruit (ANC) comprend trois modes, une gamme de profils sonores allant du mode faible au mode extrême, de 25dB à 40dB. Les Buds Pro présentent un design bicolore avec une partie intra-auriculaire mate et une tige brillante. Ils sont proposés dans des coloris simples, Glossy White et Matte Black.

Les OnePlus Buds Pro fonctionnent avec l’application OnePlus Buds et un nouveau système OnePlus Audio ID. Par le passé, OnePlus avait déjà dévoilé des OnePlus Buds classiques, mais aussi ses premiers écouteurs intra-auriculaires True Wireless, les OnePlus Buds Z.

Quelles caractéristiques techniques pour les OnePlus Buds Pro ?

Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 11 mm et prennent en charge Dolby Atmos. L’appairage se fait par Bluetooth 5.2 et OnePlus annonce un niveau de latence de 94 ms. Au total, l’autonomie peut atteindre 10 heures avec les écouteurs (sans réduction de bruit) et 38 heures avec l’étui. Selon OnePlus, les Buds Pro devraient durer environ cinq heures sur une seule charge avec l’ANC activé (ou environ sept heures avec l’ANC désactivé).

Le boitier est compatible avec la recharge sans fil Qi, mais vous pouvez également le recharger en filaire grâce à la technologie Warp Charge. Avec le bon câble et le bon adaptateur secteur, les écouteurs retrouveront 10 heures d’autonomie avec en seulement 10 minutes de recharge.

Il faudra se montrer patient avant de les recevoir, puisque les OnePlus Buds seront disponibles le 28 août prochain au prix de 149 euros, et les précommandes ouvriront le 18 août. C’est un peu plus cher que les Nothing Ear 1, qui seront dévoilés le 27 juillet prochain avec une fiche technique très similaire.

Source : OnePlus