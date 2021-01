OnePlus fusionne son département R&D avec celui d’OPPO

La nouvelle relation entre OPPO et OnePlus est assez similaire à la relation entre Xiaomi et Redmi, qui partagent la même R&D depuis des années maintenant.

OnePlus 8 Pro et OPPO Find X2 Pro – Crédit : OnePlus et OPPO

Le fabricant chinois aurait déclaré à Android Authority « Afin de mieux optimiser les ressources et de mieux positionner OnePlus pour la croissance, nous sommes en train d’intégrer davantage certaines capacités de R&D au sein d’OPLUS, notre investisseur à long terme. OnePlus continuera à fonctionner de manière indépendante et à travailler pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible aux utilisateurs actuels et futurs de OnePlus. ».

OPLUS est un groupe d’investisseurs qui supervise OnePlus, Oppo et Realme, donc nous pourrions voir les effets de la nouvelle intégration à travers les trois marques. Il faut rappeler que Pete Lau, PDG de OnePlus, était récemment devenu le vice-président chargé de l’expérience produit au sein du groupe OPLUS.

OnePlus et OPPO : une R&D commune pour créer les mêmes smartphones ?

Récemment, nous avions pu voir les fans de OnePlus se plaindre des similitudes entre certains appareils du fabricant chinois avec ceux d’OPPO. C’est par exemple le cas de la OnePlus Watch, dont le design a été dévoilé par code source de l’application OnePlus Health. En effet, celle-ci ne serait qu’une version modifiée de l’OPPO Watch qui était sortie quelques mois plus tôt.

Le OnePlus Band, le bracelet de OnePlus dont nous avions découvert le design en avant-première avait aussi été très critiqué à cause de sa ressemblance frappante avec l’OPPO Band. Ces similitudes ne se limitent pas aux montres connectées, puisque les fans accusent OnePlus de reprendre les mêmes téléphones qu’OPPO et d’apposer son logo dessus. Cela a par exemple été le cas pour le OnePlus Nord N100 et son écran 90 Hz, que la communauté juge beaucoup trop similaire à l’OPPO A53.

Même si les deux fabricants partagent de nombreux produits, OnePlus devrait conserver son indépendance sur la partie logicielle. Nous ne sommes pour l’instant pas près de voir des smartphones OnePlus fonctionner sous Color OS.

Source : Android Authority