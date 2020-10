OnePlus lance les Nord N100 et N10 5G, ses deux smartphones les plus abordables

OnePlus vient de présenter ses deux smartphones les plus abordables à ce jour qui rejoignent la série Nord, les OnePlus Nord N100 et N10 5G. Les deux smartphones d’entrée de gamme se contentent de fiches techniques assez modestes.

Toutes les spécifications des OnePlus Nord N100 et N10 5G ainsi que leur date de présentation avaient déjà fuité sur Internet.

Quelques jours après la présentation du OnePlus 8T, OnePlus a dévoilé deux nouveaux arrivants dans sa gamme Nord. En juillet, OnePlus avait présenté le OnePlus Nord, que nous avions pu tester. Aujourd’hui, le OnePlus Nord N10 5G apporte la puissance de la 5G à un prix plus abordable que son grand frère.

Celui-ci est équipé d’un Snapdragon 690, qui est le premier SoC milieu de gamme de la série 6 compatible avec la 5G, et qui n’est pas très différent du Snapdragon 765G du OnePlus Nord en termes de performances. On retrouve également un écran FHD+ 6,49 pouces 90 Hz qui est cette fois-ci limité au LCD.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T de OnePlus. Côté photo, on retrouve un objectif principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 119 degrés ainsi qu’un objectif macro et un objectif monochrome. À l’avant, le OnePlus N10 5G est équipé d’une caméra frontale de 16 MP logée dans un poinçon.

Le OnePlus Nord N10 5G est disponible au prix de 349 euros avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go avec une carte micro SD) dans une seule couleur : Midnight Ice.

Le OnePlus Nord N100 est le smartphone le plus abordable de OnePlus

OnePlus a également dévoilé le Nord N100, son smartphone d’entrée de gamme. Celui-ci dispose d’un écran HD+ de 6,52 pouces et est équipé d’un processeur Snapdragon 460, qui n’est pas compatible avec la 5G.

Tout comme le OnePlus Nord N10 5G, le Nord N100 dispose de haut-parleurs stéréo. Le téléphone est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh mais fait une concession sur la recharge. Comme prévu, le OnePlus Nord N100 se contente d’une recharge rapide de 18W. Côté photo, on retrouve un capteur principal de 13 MP, un objectif pour les portraits et un objectif macro. La caméra frontale est également logée dans un petit poinçon.

Le OnePlus Nord N100 est quant à lui disponible à 199 euros avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go) dans une seule couleur : Midnight Frost. Il aura la lourde tâche de concurrencer le Poco X3 de Xiaomi, qui propose une fiche technique plus solide, pour le même prix. Les deux téléphones seront commercialisés mi-novembre sur le site officiel de OnePlus ainsi que chez Amazon et la FNAC.

